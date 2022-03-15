Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlara yönelik bazı açıklamalarını anımsatarak, "Cumhurbaşkanı, vatandaşların haklı taleplerine kulaklarını tıkamıştır. Sağlık çalışanları koşullarında iyileşme beklerken 'giderseniz gidin' demeyi tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.

Usta, sağlık çalışanlarına yönelik daha önce bir teklif geldiğini ancak daha sora sonra geri çekildiğini belirterek, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün şehitleri rahmetle andı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu, yetkililerin bunu görmediğini öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nın buruk geçtiğini dile getirerek, "Sağılık çalışanlarını tutamıyor olmamız, çalışma şartlarını düzeltemiyor olmamız ve günde 90 hastaya baktırıyor olmamız ayıptır. Bu yıl doktorlar bayram yapmadı, cop yedi. Türk Tabipleri Birliği yönetimi terörize edildi. Doktorlar isyan ediyor ama 'gidersen git' deniliyor. Bu laf mıdır? Kimin gideceğini hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce muhtarların maaşlarına yönelik müjde verdiğini ancak maaşlarında bir düzelme olmadığını belirten Altay, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'muhtarlarımıza 4 bin 250 lira hayırlı olsun' diyor. Az ama biz de sevindik. Aradan iki ay geçti. Sayın Cumhurbaşkanı, senin o sözlerinin ardından muhtarlar iki maaş aldı ama aldıkları maaş 3 bin 640 lira. Sözünde niye durmuyorsun?" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlara ilişkin dünkü açıklamalarını hatırlattı.

Elitaş, sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlardan bazılarının idari işlemlerle bazılarının ise yasal düzenlemelerle yapılacağını bildirdi.

Muhtarların maaşlarına yönelik eleştiriye de cevap veren Elitaş, "Muhtarlarımızın asgari ücret kadar maaş almaları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Yaptığımız çalışma çerçevesinde muhtemelen bu hafta sonunda inşallah 23 maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifin içerisinde muhtarlarımızın 4 bin 253 lira maaş alacağına yönelik bir düzenleme olacaktır. Bu kanun teklifini ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta Genel Kurul'da görüşürüz." dedi.