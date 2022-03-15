Bir aydır okulun kapısını tekmeleyip, camlara taş atıyor
Antalya'da yaklaşık bir aydır hemen her gün ilkokulun kapısına gelip taş atan, kapıları tekmeleyen, bağırıp çağıran B.Ş. adlı kadın, öğrencileri endişelendirdi. Veliler, çocuklarının okula gelmek istemediğini belirtti, öğrenciler ise çok korktuklarını söyledi.
Kepez ilçesindeki Yenimahalle İlkokulu'nun her sabah kapılarını tekmeleyip
bağıran şizofreni hastası olduğu ileri sürülen B.Ş. adlı kadın öğrencileri tedirgin
etti.
Çocuklarının ağlayarak okula geldiğini, geceleri korkudan uyuyamadıklarını
söyleyen veliler, kadının hastanede tedavi edilmesi gerektiğini aktardı.
Kadının okulun camlarına taş attığını, çocuklara eline geçeni fırlattığını
anlatan bir veli, "Çocuklar 'O kadın ya bize bir şey yaparsa' diye korkuyor.
Tedavi olması lazım. O da kurtulsun, çocuklar da rahat ders yapsın" dedi.
Velilerden Merve Oğuz, "Cama taş atıp kırıyor. Bıçak atıyor çocuklara.
Biz artık çocuklara zarar vermesinden korkuyoruz" dedi. Kadının sabah yine
okul kapısının önünde olduğunu anlatan Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımız
tehlike altında. Karakolu her gün arıyoruz. Artık polisler yoruldu, günde birkaç
kez geliyorlar. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Çocuklarımızın rüyalarına
giriyor, okula gelmek istemiyorlar. Biz şikayetçiyiz. Bir ve dördüncü sınıf
öğrencisi iki kızım var. İki kızımı da hiç yalnız bırakmıyorum ama okula yalnız
gelen öğrencilerimiz de var. Bu kişi sabahtan gece yarılarına kadar sokaklarda.
Evi hemen okulun yanında. Ailesini aramışlar, eşi 'Ben ilgilenmiyorum. Ne yaparsanız
yapın' demiş. Öğretmenlerimiz araçlarını okulun karşısına park edemiyor. Öğretmenlerin
araçlarını taşlıyor, çiziyor."
'ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM'
4'üncü sınıf öğrencisi kızı Tuana Oğuz da "Bize taş attı. Ana sınıfındaki
öğrencilerin kafasına geldi" diye konuştu.
İkinci sınıf öğrencisi oğlunu almaya gelen bir veli ise, "Yaklaşık 1 aydır
sürekli okula gelip çocuklarımıza taş, bıçak ne varsa fırlatıyor. Çocuğumun
rüyalarına giriyor. Oğlum okula gelmek istemiyor, 'Korkuyorum' diyor. Her gün
okula geliyor, güvenliğe saldırıyor. Daha bu sabah geldi yine. Buna bir çözüm
bulunması lazım. Çocuklarımız korkuyor" ifadesini kullandı.
Kadının çocukların bilinçaltına yerleştiğini iddia eden bir başka veli, "Burada
bağırması bile çocuklara yetiyor" ifadesini kullandı. Okula gelmeye korktuğunu
anlatan çocuğu ise "Benim ayağıma bıçak attı" dedi.