Ukrayna'da okul enkazı: 7 kişinin cesedi çıkartıldı
Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 3 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 17:43
Nikolayev Eyaleti Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 13 Mart'ta Rusların bölgeye bağlı Zeleniy Gay köyündeki okula hava saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.
Söz konusu saldırı sonucu okul binasının büyük hasara uğradığı ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarını ancak tamamlayabildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı, 3 kişiyi de kurtardı." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız