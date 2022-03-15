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İstinaf, Adnan Oktar suç örgütü davası kararını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında kararını verdi. Davada usulden bozma kararı verilirken aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 16 örgüt elebaşının tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 18:56
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İstinaf, Adnan Oktar suç örgütü davası kararını bozdu

İstinaf mahkemesi, Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozdu. Ceza Dairesi, 68 sanığın tahliyesine hükmederken, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ı "Suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma", "Askeri casusluk", "FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım", "Birden fazla çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Birden fazla kişiye karşı nitelikli cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Eziyet" ve "Kişisel verilen kaydedilmesi" gibi birçok suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine 9'ar bin yıl hapis

Ayrıca örgütün yöneticisi konumunda olan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün toplamda 9'ar bin yıl 803'er yıl 6'şar ay hapis cezasına ve 400'er bin 500'er lira para cezasına çaptırıldı. Diğer sanıklar da 'örgüt üyeliği' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere birçok suçtan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi.

İstinaf Mahkemesi kararı usulen bozdu

Dosya İstinaf Mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire kararında, açılmamış davalar hakkında hüküm kurulduğunu, bunun kesin hukuka aykırılık hallerinden kabul edildiğini belirtti. Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davalarda görevli ve yetkili olan uzman ağır ceza mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken mahkemenin görevsiz olarak karar verildiği kaydedildi.

'Mağdurlar dinlenmeden hüküm kuruldu'

Bazı suçlardan dolayı mağdur olan kişilerin duruşmaya davet edilerek şikayetlerinin sorulması gerekirken yokluklarında davaya devam edildiği ve hüküm kurulduğu vurgulandı. Kararda, aynı suçun müşterek faili olduğu iddiasıyla dava açılan ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü anlaşılan dosyanın birlikte görülmesinde zorunluluk bulunduğunun da gözetilmediği de belirtildi.

'Uzlaşma prosedürü uygulanmadı'

Ceza Dairesi, bir kısım sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulamaksızın karar verildiğini kaydederek, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, FETÖ'ye yardım, siyasi ve askeri casusluk gibi suçlar yönünden eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararının usulen bozulduğunu kaydetti.

68 sanığa tahliye

Bozma kararı ile birlikte, toplam 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süre, haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenlerini göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmedildi. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Usulü eksikliklerin giderilmesi için dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

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