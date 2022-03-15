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Romanya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Korona virüs önlemlerinin gevşetilmesine ilişkin karar alan ülkelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Romanya'ya girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 19:33
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Romanya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını ekleyen ülkelere Romanya da dahil oldu. Böylece yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek. Konuya ilişkin Romanya'ya seyahat edecek yolcularını resmi sosyal medya hesabından bilgilendiren Türk Hava Yolları (THY), "Romanya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" açıklamasına yer verdi.

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