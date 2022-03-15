EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile akaryakıt zamları konusunda polemik yaşayan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacaklarını söyledi.
Bugün akşam saatlerinde paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.
EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir.EPGİS (@trepgis) March 15, 2022
Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla