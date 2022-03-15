Melih Gökçek ve eşi koronavirüse yakalandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, kendisinin ve eşinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Mart 2022 21:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek ve eşi, corona virüsüne yakalandı.
"HAFİF GEÇİYOR"
Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
* Sonunda benim ve eşim Nevin'in de testleri pozitif çıktı.
* Karı koca evde istirahatle karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz.
* Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor.
* Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız