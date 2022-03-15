İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Sendika üyesi olmalarına kanuni engel bulunmayan ve görev yaptıkları kurumun girdiği hizmet kolunda kurulmuş yetkili olan veya olmayan herhangi bir sendikaya üye olan müdür ve müdür yardımcılarının seçilmeleri halinde şube yönetim kurullarında görev alabileceklerini değerlendirmekteyiz