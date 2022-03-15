Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Rusya ile uzlaşmaya yer var
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, müzakerelerin yarın devam edeceğini belirterek, "Çok zor ve karışık bir müzakere süreci. Temel çelişkiler var. Ama kesinlikle uzlaşmaya yer var" dedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Mart 2022 23:12
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, müzakerelerin yarın devam edeceğini belirterek, "Çok zor ve karışık bir müzakere süreci. Temel çelişkiler var. Ama kesinlikle uzlaşmaya yer var" dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız