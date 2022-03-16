Türkiye'nin diplomasi trafiği! Bakan Çavuşoğlu Moskova'da!

Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Antalya'da Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını ağırlayan Bakan Çavuşoğlu bugün Moskova'ya gitti. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova'dayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun Moskova'ya ve Ukrayna'ya gideceğini bildirmişti.