Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi
Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi
Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı
Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak
Hayati Yazıcı açıkladı...Erken seçim tartışması bitti
Hayati Yazıcı açıkladı...Erken seçim tartışması bitti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı

Kur Korumalı TL Mevduat sisteminde ilk 3 aylık hesapların vadesi 21 Mart'ta doluyor. Yeni Şafak'a açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı modelin bütçe üzerindeki yükünün sınırlı olacağını söyledi: Mevduatın 250 milyar TL'sinin bu sisteme dahil olması ve vade sonunda döviz kuru artışının bankaların mevduata ödediği faiz oranının 5 puan üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bütçe üzerine 12,5 milyar TL yük getireceği tahmin edilmekte.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 16 Mart 2022 07:12
Yazdır
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Şafak'a özel değerlendirmelerde bulundu. Enerji ve gıda dışında beklenen KDV indirimlerine açık kapı bırakan Nebati, "Ülkemizin ekonomik öncelikleri dikkate alınarak oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli adımlar atılmaya devam edecektir" dedi.

Bakan Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat Sstemi'nde ilk vade sonunun 21 Mart olduğunu belirtirken sistemin bütçe üzerindeki tahmini yükünü 12,5 milyar TL olarak öngördü. Nebati, KKM'nin bütçe üzerindeki yükünün sınırlı olacağını söyledi. Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin aksiyon adımlarından birinin KDV'nin sadeleştirilmesi olduğunu belirten Nebati şunları anlattı:

KDV'DE GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

  • KDV indirimleri: Bildiğiniz üzere ilk adımı gıda maddelerinin tesliminde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirerek gerçekleştirdik ve vatandaşımızın alım gücüne katkıda bulunduk. İkinci adım ise salgın koşulları ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak artan enerji fiyatlarından vatandaşımızın en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak adına, tarımsal sulama ve meskenlerde elektrik teslimlerindeki KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesi oldu.

Bu süreçte sektörlerden gelen talepleri dikkate alarak KDV sistemini daha basit hale getirmek amacıyla çalışmalarımız sürmektedir. Bu çerçevede ülkemizin ekonomik öncelikleri dikkate alınarak oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.

GIDADA ARZ SIKINTISIZ

  • Gıda stoklarının azaldığı iddiaları: Gıdada arz sıkıntısı yaşanmaması için devletimizin tüm kurumları gerekli tedbirleri almaktadır. Biz de Bakanlık olarak ilgili Bakanlıklarla koordineli çalışıyor ve piyasaları sürekli takip ediyoruz. TMO tarafından, yurt içi arz ve talep miktarının dengelenmesi ve fiyat artışlarının mümkün olduğunca engellenmesi için gerçekleştirilen hububat ve ayçiçek yağı ithalatları devam ediyor, Bakanlığımızca kuruluşa finansman desteği sağlıyoruz. TMO'nun dışında özel sektörün de gerektiğinde hububat, ayçiçek yağı ve bazı bakliyat ürünleri ithalatı yapabilmesi için gümrük vergileri sıfırlandı. Yaklaşan hasat dönemi öncesi yağışlar iyi gitmekte olup önümüzdeki süreçte ülkemizde gıda ürünlerinde arz sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz.

HAZİNEDEN 12,5 MİLYAR TL

Kur Korumalı Mevduat Sistemi: TL Mevduat ve Katılma Hesapları ile makroekonomik dengelerin korunması ve döviz kuru volatilitesinin azaltılması hedeflendi. Nitekim bu uygulama başladıktan sonraki gelişmeler dikkate alındığında bunun başarıldığı görülüyor. Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) Sistemi'ne 3 ay vadeli olarak katılan mevduatın ilk vade sonu 21 Mart 2022 tarihi olacaktır. KKM'ye ilişkin düzenlemeye göre, vade sonunda döviz kurundaki artışın bankalarca ilgili vade için ödenen faiz oranının üzerinde olması durumunda aradaki fark bütçeden karşılanacaktır.

Yapılan projeksiyonlara göre, gerçek kişilere ait toplam mevduatın 250 milyar TL'sinin bu sisteme dahil olması ve vade sonunda döviz kuru artışının bankaların mevduata ödediği faiz oranının 5 puan üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bu enstrümanın bütçe üzerine 12,5 milyar TL yük getireceği tahmin ediliyor. KKM uygulamasının döviz kuru volatilitesi ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkisi de dikkate alındığında KKM'nin bütçe üzerindeki yükünün oldukça sınırlı olacağı ifade edilebilir.

SAHA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

  • Enflasyonla mücadele timi: Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele eden ekipler aslen Bakanlığımızın sahada ve merkezde olan tüm personelidir. Bakanlığımızın veri tabanında bulunan e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve benzeri elektronik belgeler üzerinden analiz çalışmaları yapıyorlar. İhbar ve şikayetler de hassasiyetle değerlendiriliyor. Bakanlığımızın ilgili birimlerinde yürütülen bu çalışmaların akabinde fiyat artışlarının gözlemlendiği sektörlerde saha denetimleri ve fiili envanter çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar gıda, temizlik ürünleri, otomotiv, mobilya, alkollü-alkolsüz içecek, çimento, ayakkabı, kozmetik, inşaat malzemesi, kağıt, plastik, kırtasiye, gübre gibi fiyat artışlarının yoğun olduğu sektörler nezdinde fiili envanter ve yoklama şeklinde saha denetimleri yapıldı. İlerleyen dönemde de kararlılıkla sahada bulunmaya devam edeceğiz.

AKSİYON PLANLARI HAZIRLANIYOR

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaş neticesinde başta enerji olmak üzere tüm emtia fiyatlarında yaşanan artışlar ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Tüm değişiklikler alternatif senaryo çalışmalarına yansıtılıyor ve olası her senaryo için aksiyon planları hazırlanıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gereken tüm tedbirler ivedilikle ve kararlılıkla alınacaktır.

Nur Banu Aras

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
Almanya ile 5 alanda iş birliği: 50 milyar dolarlık ticaret hedefi için düğmeye basıldı
Almanya ile 5 alanda iş birliği: 50 milyar dolarlık ticaret hedefi için düğmeye basıldı
Sözcü Kalın'dan, 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' açıklaması
Sözcü Kalın'dan, 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' açıklaması
Türkiye'nin diplomasi trafiği! Bakan Çavuşoğlu Moskova'da!
Türkiye'nin diplomasi trafiği! Bakan Çavuşoğlu Moskova'da!
Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği Yayımlandı
Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği Yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin maaşlarının zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda karar aldı!
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin kadro derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik engel kaldırılmalı!
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_mart
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım için tercih işlemleri başladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Danıştay 5. Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmakta iken hakkında şikayette bulunduğu Adalet Başmüfettişi için soruşturma izni verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı
Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı
Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Kasaba Doktoru dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor!
Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken yeni bir uyarı geldi.