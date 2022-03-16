İBB'ye ağaç katliamı cezası: Çınar ağaçları için haber bile verilmemiş

İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi üzerinde İBB yönetimi tarafından kamuoyundan gizli olarak kesilen 112 adet çınar ağacına ilişkin tepkiler dinmek bilmiyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde partililerle birlikte açıklamalarda bulundu.

EL ATTIKLARI KURUDU

Ağaçların kesilmesinin ne ilk ne de son yanlış olacağına kanaat getirdiklerini aktaran Altunay, "Daha önce Adalar'daki atları kurtarmak için gittiler, atlardan kurtulup geldiler. Yakın zamanda da şahit olduğumuz asırlık çınar ağaçlarını da gereken tedbirleri almadan maalesef önleyici tedbirleri almadan keserek o güzelim tarihi dokuyu mahvettiler. Bu ağaçlarda bu hastalık ilk defa teşhis edilmedi. Yıllar öncesinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha önce de kesimler yapıldı. Ama yılda 4-5 tane keserek gerekli yayılmayı önleyip tedavi yöntemini kullanarak bu ağaçlar kurtarılmıştı" dedi. "Ne Anıtlar Kurulu'ndan, ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden herhangi bir yazı, herhangi bir talep, tespit ve teşhis istenmemiştir." diyen Altunay, "En önemlisi de kesim iznin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden maalesef bu izin de alınmamıştır" ifadelerini kullandı. Bu arada Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da şu paylaşımı yaptı: "Soruyorum İmamoğlu'na İstanbul'da kaç çınar ağacı, sizin hatalarınız ve ihmaliniz yüzünden hasta? Kestiğiniz 112 ağaca kaç ağaç daha eklenecek?"

İZİN BİLE ALMADILAR

"Ne Anıtlar Kurulu'ndan, ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden herhangi bir yazı, herhangi bir talep, tespit ve teşhis istenmemiştir." diyen Altunay, "En önemlisi de kesim iznin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden maalesef bu izin de alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

4 BİN 274 LİRA CEZA KESİLDİ

İSTANBUL Orman Bölge Müdürlüğü'nün, 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İBB'ye 4 bin 274 TL idari para cezası kestiği bildirildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "İdare kayıtlarında yapılan incelemede ilgili yol kenarında bulunan çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 116/b maddesi uyarınca idaremize haber verildiğine dair evrakın bulunmadığı, bahse konu çınar ağaçlarının kim ya da kimlerce kesildiğinin tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmada failler olay yerinde tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

İBB YÖNETİMİNDEN ÇIT ÇIKMIYOR

İBB Meclisi'nde söz alan Çevre Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, kesilen 112 çınar ağacına ilişkin konuşma yaptı. Kabahasanoğlu, "İBB Başkanı ta Ukrayna'ya kadar yorum yapıyor, mesaj gönderiyor. Ama tarihe tanıklık eden İstanbul'un güzelliğine güzellik katan 112 çınar ağacının kesilmesine ilişkin bir açıklama yapmıyor" dedi.