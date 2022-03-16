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'Türkiye ile ortak projelerimiz var'

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, Almanya'nın en büyük tıp ödülüne layık görüldü. Çift, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu

Kaynak : Sabah
Eklenme : 16 Mart 2022 08:15
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'Türkiye ile ortak projelerimiz var'

Geliştirdikleri Kovid-19 aşısı ile tüm dünyanın umudu haline gelen Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Prof. Dr. Özlem Türeci, Almanya'nın en büyük tıp ödülünü aldı. Paul Ehrlich Vakfı'nın verdiği "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter" ödülüne layık görülen çift, törenden sonra SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Frankfurt'taki Paulskirche'de düzenlenen törende Hessen Başbakanı Bouffier de hazır bulundu.

'TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ'

BioNTech aşısını anavatanları Türkiye'ye de gönderen Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci, Türkiye ile yakın ilişkilerin sürdüğünü söyledi. Prof. Şahin, "Yakın gelecekte Türkiye ile farklı alanlarda işbirliği yapacak mısınız?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile temas halinde olduklarını belirten Şahin, SABAH'a şöyle konuştu:

Evet, Türkiye ile yeni işbirlikleri olacağından hareket ediyoruz. Zaten Türkiye Sağlık Bakanlığı olsun, TÜBİTAK olsun bunlarla daima bağlantı içindeyiz. Yapabileceğimiz ortak projeler hakkında konuştuk. Bu yılın sonunda veya 2023 yılının başında yeni projelere start verebileceğimizi düşünüyorum.

Virüsün önümüzdeki 10 yıl daha bizimle kalacakmış gibi kendimizi hazırlamalıyız. Yaşamımızı buna göre uyarlamak gerektiği gibi, gerektiğinde aşılarımızı yeni varyantlara göre uyarlamalıyız. 'Tünelin ucunda ışık göründü' diyebilirim.

Pandeminin bölgede tutulamayacağını erken gördük. Çünkü semptomu olmayıp da uçakla dünya genelinde seyahat edip hastalığı yayan birileri vardı. Biz bunun olacağını gördük ve one göre de erkenden bir aşı geliştirmeye başladık.

'BÜYÜK ONUR'

PROF. Dr. Türeci, "Kendimizi onore edilmiş hissediyoruz. Paul Ehrlich Ödülü tabii çok özel bir ödül. Paul Ehrlich bizi daha gençken çok etkileyen bir şahsiyetti. Ve onun adına bir ödül almak, bizim için çok büyük bir onur" dedi. Kurallara uymanın önemine dikkat çeken Türeci, "Örneğin maske takmak veya sosyal mesafe gibi kurallara uymak önemli. Ve bu bizi, pandemi ile birlikte yaşayabilme durumuna getirecektir" ifa delerini kullandı

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