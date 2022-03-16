'Cesur yürek' Esmer anne

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 yıl önce 15 yaşında kaçırılan kızı Zübeyda Koç için 8 yıl önce Diyarbakır'da başlayan oturma eylemine katılan ve kızına kavuşamayan Esmer Koç, PKK'ya karşı başlatılan ikinci evlat mücadelesini 925 gündür sürdürüyor. 'Bir anneye bu yapılır mı?' diyen Esmer anne, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 8 yıl önce başlatılan eyleme de katılıp kızım için yaklaşık 8 ay boyunca evlat nöbeti tuttum. Şimdi de burada HDP önünde nöbet tutuyorum. Bu benim PKK ve HDP'ye karşı ikinci evlat mücadelemdir. Bu eylemler olduğu sürece nerede olursa olsun Zübeyda'yı PKK'dan alana kadar ve bu can bu bedende olduğu sürece evlat mücadelem hep sürecektir" ifadelerini kullandı.

KIZIMI ALMADAN VAZGEÇMEM

Kızının yüzde 40 işitme kaybı olduğunu belirten Esmer Koç, "Evimi barkımı bırakıp 9 yıldır kızımı kurtarmak için mücadele ediyorum. Çünkü bu bir annenin yüreğini, canını ortaya koyduğu bir evlat mücadelesidir. Kızımın tüm hayallerini çalan PKK ve HDP'den kızımı er ya da geç kurtaracağım. Bu eylemlerde kazanan anneler olacaktır. PKK kaybedecektir. Ben kızımı onlar öldürsün diye doğurup büyütmedim. Kızımı alıp eve götürünceye kadar bu eylemlerimden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

HAKKARİ VE VAN'DAKİ EYLEMLERE DE KATILIYOR

Anne Esmer Koç, Diyarbakır HDP İl Binası önünde yaklaşık 3 yıldır devam eden evlat nöbetinin yanı sıra Hakkari ve Van'daki eylemlerde de kızı Zübeyda için mücadele veriyor. Ayakta kaldığı sürece hep mücadele edeceğini söyleyen anne Esmer Koç, "Nerede bir evlat nöbeti varsa ben oradayım" ifadelerini kullandı.