Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi
Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi
Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı
Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak
Hayati Yazıcı açıkladı...Erken seçim tartışması bitti
Hayati Yazıcı açıkladı...Erken seçim tartışması bitti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti

Ukrayna'da üniversite okuyan 3 bin 360 Türk öğrenci, eğitimine Türkiye'de devam edecek. YÖK bu öğrencilere daha esnek koşullarla özel öğrenci statüsü verecek

Kaynak : Sabah
Eklenme : 16 Mart 2022 08:05
Yazdır
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti

Rusya-Ukrayna savaşı 21'inci gününe girerken ülkede öğrenim gören Türk öğrencilerin neredeyse tamamı Türkiye'ye döndü. Ukrayna'daki üniversitelerde eğitim alan 3 bin 360 Türk öğrenci yatay geçiş yapmak için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvurdu. Peki bu öğrencilerin durumu ne olacak? Hangi koşullarda Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerine devam edebilecekler? Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yatay geçiş yapabilecek. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilere Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkanı sağlanacak. İşte denklik ve özel öğrenci statüleriyle ilgili tüm detaylar:

Ukrayna'dan gelen öğrencilerin öncelikle YÖK'ün resmi internet adresinde kendileri için açılan sayfaya ulaşmaları ve gerekli formu doldurmaları gerekiyor.

Denklikle ilgili tüm işlemler online olarak alınıyor. Denklik başvurusu YÖK'ün web sayfasından online yapılıyor. Belge asılları ile randevu günü Daire Başkanlığı'na gidilerek esas başvuru gerçekleştirilecek.

DENKLİK ŞARTLARI NELER?

Eğitime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının ilk bin dilimindeki üniversitelerde olmak. World University Rankings 2021 sıralamasına göre Ukrayna'da ilk binde olan 6 üniversite var.

YÖK'ün tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan mezun olmak.

ÖSYM kılavuzunda yer alan yurt dışı programına yerleştirilmiş veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl aynı programa kayıt yaptıranların aldıkları diplomalara doğrudan denklik veriliyor.

SÜRE DE İNCELENECEK

Ukrayna'dan gelen öğrencilerin denklik başvuruları incelenirken ülkede ne kadar bulunduğuna da bakılacak. Öğrenim süresince kullanılan pasaportun il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda eğitim-öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkede bulunma süresinde eksiklik tespit edilmesi durumunda öğrenciler bu haktan yararlanamayacak. Ayrıca,

YÖK tarafından tanınmayan bir kurumdan alınan diplomalar,

Açık öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim sonunda alınan diplomalar,

Meslek eğitimini içeren ve alınmış olduğu ülkede bir üst öğrenime geçişe izin vermeyen veya Türkiye'deki akademik derecelere karşılık gelmeyen ara derecelere ilişkin olarak yapılan denklik başvuruları kabul edilmeyecek.

ÖZEL STATÜ NASIL OLACAK?

Denklik alamayan öğrenciler, özel öğrenci düzenlemesinden yararlanacak. Konuyla ilgili detaylı bir yönetmelik mevcut. Ancak Ukrayna'dan gelen öğrencilere yönelik daha istisnai bir düzenleme yapılacak. YÖK'ün bu konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. İlgili fakülte, yüksekokul ya da enstitü yönetim kurulu kararı ile açılan derslere bu öğrenciler katılabilecek. İlgili mevzuat gereği özel öğrencilik statüsünden en fazla iki dönem yararlanılıyor. Ancak Ukrayna'daki durum daha farklı olduğu ve mağduriyet yaşandığı için bu öğrencilere daha esnek bir uygulama getirilmesi gündemde. Konuyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde YÖK tarafından açıklanacak.

KAPAT [X]

CEYDA KARAASLAN

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler
Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Öğrenciler, NASA'da çalışan Türk bilim insanı Yıldız ile görüştü
Öğrenciler, NASA'da çalışan Türk bilim insanı Yıldız ile görüştü
Antalya konut satışında yabancıların gözdesi oldu
Antalya konut satışında yabancıların gözdesi oldu
MEB'in 'İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı' başladı
MEB'in 'İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı' başladı
2022 ALES/1'e başvuruyu kaçıranlara son fırsat
2022 ALES/1'e başvuruyu kaçıranlara son fırsat

Bu Habere Tepkiniz

YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin maaşlarının zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda karar aldı!
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin kadro derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik engel kaldırılmalı!
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_mart
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım için tercih işlemleri başladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Danıştay 5. Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmakta iken hakkında şikayette bulunduğu Adalet Başmüfettişi için soruşturma izni verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı
Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı
Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Kasaba Doktoru dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor!
Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken yeni bir uyarı geldi.