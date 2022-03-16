Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?

Aytuğ'un yazısının ilgili bölümü:

Gerektiğinde savaşın da en şereflisini yaparız, barışın da... Bunu bir kez daha Antalya'da kanıtladık.

Türkiye'nin dünya barışı adına ne denli önemli bir ülke olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar doğru bir diplomatik strateji yürüttüğü geçen hafta tüm açıklığıyla ortaya çıktı.

Dünya liderleri Erdoğan ile görüşmek için kapımızda kuyruk oldu. Eğer Rusya ile Ukrayna arasındaki barışın ilk umut verici ışıklarının görüldüğü Antalya görüşmeleri sonucunda Üçüncü Dünya Savaşı önlenmiş olursa, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl Nobel Barış Ödülü'nün en güçlü adayı olur.