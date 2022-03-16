Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl, Aliköse, Aşağı Civanlı, Doğanyurt, Gedikli, Gülahmet, Güllüce, Kamışlı, Karabulak, Kelekli, Kızılkule, Kula, Söğütlü ve Yukarı Katırlı köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Aynı nedenle ilçeye bağlı Gaziler, Karacaören, Osmanköy, Sarıbulak ve Yukarı Civanlı köylerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Öte yandan Gümüşhane'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimine bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.