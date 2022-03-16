Trabzon'da temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

Trabzon'da Araklı Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan temizlik görevlisi Erol Ceylan (57) resim tutkusunu, camları tozlu araçlara taşıdı.

Bir yandan görev sahasındaki sokakları süpüren Ceylan, diğer taraftan camları tozlu araçlara parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor.

Ceylan, tozlu araç camlarının yanı sıra sokakta boş gördüğü duvarlara da süngerle çeşitli figürler yapıyor.

Taş ve ahşapları oyarak heykeller de ortaya çıkaran Ceylan, hem tutkusu hem de çizimleri ile beğeni topluyor.

''DENİZ ALTINA BİLE TAŞLARLA RESİMLER YAPTIM''

Resim tutkusunun küçük yaşta başladığını belirten Erol Ceylan, şöyle devam etti:

''Eğitimini almadım. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Annemin 3 kardeşi bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişler. Fotoğrafı anneme yollamışlar. Ben de sandıktan o fotoğrafı, gizlice alıp aynısını arka kısmına resmetmeye çalıştım. Tabi kalemle çizerken fotoğrafta hasarlar oluştu. Annem de bunu fark edince bana kızdı fakat resim sevgimden vazgeçmedim.

İlkokulda taştan Atatürk büstünü yapmıştım. Bu bana doğuştan gelen bir yetenek. Ailemde hiç kimsede böyle bir yetenek, resim tutkusu yok. Denizin altına bile, kıyıdan topladığım taşlarla resimler yaptım.''

''HİÇ FIRÇA KULLANMADIM''

Her yere resim yapmak istediğini söyleyen Ceylan, sokakları süpürdüğü sırada tozlu araba gördüğünde dayanamayıp kendisini tutamadığını anlattı.

''Hemen arkasına resim yapıyorum. Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor ama bazen de dayak yemekten korkuyorum'' diyen Erol Ceylan, yaptığı hiçbir resimde fırça kullanmadığını söyledi.

Resimleri sünger ya da parmaklarıyla çizdiğini anlatan Ceylan, ''Her şeyi işleyebiliyorum. Resimler, heykeller yapabiliyorum. Bu beni çok rahatlatıyor" şeklinde konuştu.

''HEP ŞAŞIRTMAYI BAŞARIYOR''

Erol Ceylan'ın çocukluk arkadaşı Nizamettin Bayraktar da "Bazen çamurdan bazen kartopundan bazense bir odun parçasından muhteşem heykeller yapıyor. Bizi hep şaşırtmayı başarıyor" dedi.

Erol Ceylan'ın çizimlerinden bazıları...