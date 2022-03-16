Dolar günü yükselişle tamamladı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,68 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 18:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6540
|14,6550
|14,6810
|14,6820
|Avro
|16,0950
|16,0960
|16,1420
|16,1430
|Sterlin
|19,1050
|19,2000
|19,2000
|19,2330
|İsviçre Frangı
|15,5470
|15,6250
|15,5490
|15,6270
|ANKARA
|ABD Doları
|14,6240
|14,7040
|14,6510
|14,7310
|Avro
|16,0550
|16,1350
|16,1020
|16,1820
|Sterlin
|19,0450
|19,2550
|19,1400
|19,3500