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Sokak hayvanları derneği başkanına 'görevi kötüye kullanmak'tan hapis cezası

Antalya'da, daha önce hakkında 'ömür boyu hayvan bulundurmama' cezası verilen Antalya Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan, 'hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak' suçundan açılan davada da 1 yıl 8 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Mart 2022 11:04
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İstanbul'dan 2016 yılında gelerek Antalya'ya yerleşen Mehmet Orhan, ASKODER'i kurdu. Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde kiraladığı arazide 'kedi köyü' oluşturan Orhan, sokakta yaşayan sahipsiz kedi ve köpekleri burada toplayıp, bakımını üstlendi. Antalya'da faaliyet gösteren Antalya Candost Derneği, 5 yıl önce Orhan'ın hayvanlara kötü muamele yaptığını iddia ederek, 'kedi köyü'ne baskın düzenledi. Dernek üyeleri, 'kedi köyü'nde gömülü 4 kedi ve 4 köpek ölüsünü görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şikayetler üzerine Konyaaltı Kaymakamlığı, 'kedi köyü'nde inceleme yaptı. İnceleme sonunda Mehmet Orhan'a, 5199 sayılı yasa kapsamında 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek'ten 54 bin 600 lira ceza kesildi.

5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda da Mehmet Orhan'ın cezası, 'hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile 250 gün adli para cezasına çevrildi. Adli para cezası da 5 bin TL oldu. Mahkeme kararının ardından Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Orhan'a ömür boyu hayvan bulundurmama cezası verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Antalya Candost Derneği üyeleri, Mehmet Orhan hakkında, yaralı hayvanları göstererek para topladığına ancak hayvanları tedavi ettirmediğine dair suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık, 'Mehmet Orhan'ın, internetten çeşitli ilanlar ile ASKODER ismini kullanarak çeşitli ilanlar verdiği ve para yardımı talebinde bulunduğu, bağışlara ilişkin herhangi bir makbuz düzenlemediği dolayısıyla sanığın derneği göstererek veya kullanarak yardım topladığı ve bu yardımları usulüne uygun harcamadığı, toplanan yardımlara ve harcamalara ilişkin makbuz düzenlemediği' gerekçesiyle 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu' oluştuğu gerekçesiyle hakkında dava açtı.

'HARAM YEMEDİM'

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Orhan, SEGBİS ile katıldı. Orhan, savunmasında, "4 yıl gecemi gündüzümü hayvanlar için harcadım. 4 aracımı hayvanlar için kullandım ve hurdaya çıktı. Türkiye'de 2 bin 611 tane hayvan koruma derneği var. Bu dernek sahiplerinin birçoğunun haksız kazanç elde ettiğini gördüm ve derneği kapattım. Bunların peşine düştüm ve suç duyurularında bulundum. Ben inançlı bir insanım. Haram yemedim. Bu insanlar 'dernek' adı altında 'Hayvan koruyoruz' diyerek para topluyor. Bu paralar kayıt dışıdır. Derneklerin çoğu da bu işi resmi hırsızlık olarak yapıyor. 2 bin 600 derneğin en az 2 bin tanesi hırsızlık yapıyor. Ben bunlarla mücadele eden bir insanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl hapis ve 300 gün adli para cezası verdi ancak Mehmet Orhan'ın duruşmalardaki tutum ve davranışları nedeniyle indirim yapılarak, 1 yıl 8 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çevrildi. Orhan'ın cezası ertelenmedi.

'BİRÇOK HAYVANIN ÖLÜSÜNÜ GÖMÜLMÜŞ BULDUK'

ASKODER Başkanı Mehmet Orhan'ın arazisine, 2017 yılının Mart ayında gittiklerinde, bu sürecin başladığını söyleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Burada birçok hayvanın ölüsünü gömülmüş halde bulmuştuk. Hayvanları koruması gereken derneğin hayvanlara kötü muamele yapıldığını fark ettik. Bu süreçte Mehmet Orhan hayvanlara kötü muameleden 54 bin lira para cezası ile birlikte adli ve idari birçok ceza aldı" dedi.

'BAĞIŞLARI KİŞİSEL HARCAMALARINDA KULLANDIĞI KANITLANDI'

'Hayvan Bakanlığı' kurulmasını istediklerini söyleyen Yanık, "Biz dernek üyesi 4 kişi bu kişinin hayvanları göstererek para topladığını ancak hayvanların tedavi ettirilmediğine dair dilekçe hazırlayıp Adalet Bakanlığı'na gönderdik. Orhan, mahkemede yargılandı ve burada dernek hesabına gelen 50 bin lira üzerindeki paranın hayvanlara değil kişisel harcamalarında kullandığı kanıtlandı. Yargılandığı davada da 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan' suçlu bulundu. Bu aslında hayvanlar için verilmiş emsal bir karar. Hayvan haklarına tam olarak hakim memurlarımız yok maalesef, bu nedenle dava süreci 5 yıl sürdü" diye konuştu.

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