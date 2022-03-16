İkinci el online oto pazarında fiyatlar değişmedi satışlar arttı

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında 114 bin 698 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Ocak ayına kıyasla satışlarda yüzde 27 artış gerçekleşirken, geçen yılın şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 16 düşüş belirlendi.

Bu yılın şubat ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 309 bin 383 ile Şubat 2021'e göre yüzde 2 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 37'si satıldı.

Satışlarda aslan payı dizelin

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 69 bin 837 satış ve yüzde 60,9 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 41 bin 403 satış ve yüzde 36,1 payla benzinli, 1.734 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Oto gazlı otomobillerin payı 1.488 satışla yüzde 1,3 ve elektrikli otomobillerin payı da 236 satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.

- En yüksek pay, 0-4 yaş aralığındaki araçların

Şubat ayında 37 bin 469 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 20 bin 420 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 36,6 ile 0-4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 31,8 payla 11 ve 17 yaş üstü araçlar ve yüzde 31,6 ile de 5-10 yaş aralığındaki araçlar sıralandı.

- Satışlarda km tercihleri

Şubat raporunda kilometre (km) kırılımlarına göre satış bilgilerine de yer verildi.

Buna göre, satışlardan en yüksek payı yüzde 67 ile 90 bin km'deki araçlar aldı. Ardından yüzde 15 payla 0-30 bin km bandındaki araçlar ve yüzde 9 payla da 30-60 bin km ile 60-90 bin km bandında yer alan otomobiller sıralandı.

- İstanbul satışlarda ilk sırada

Şubat ayında iller bazında bakıldığında en fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 27 pay ve 30 bin 765 satışla İstanbul'da gerçekleşti.

Bunları yüzde 8 pay, 9 bin 133 satışla Ankara ve 6 bin 397 satış, yüzde 6 payla İzmir izledi.

- Fiyatlar değişmedi

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2.543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 137 bin 260 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubatta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada bir değişiklik gözlenmedi.

Segment bazlı bakıldığında en büyük farklılıklar A segmentinde yüzde 1,3, F segmentinde yüzde 1,5 fiyat artışı ve B-SUV segmentinde yüzde 1,1 fiyat düşüşü olarak görüldü.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında "Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM'lerin kurumsal 2.el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç" gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor.

Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.