Tansu Çiller: Telekom'dan kazanacağımızla ekonomiyi kurtarabilirdik, izin vermediler

'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
Enflasyon ne zaman düşüşe geçecek? Bakan Nebati açıkladı
Enflasyon ne zaman düşüşe geçecek? Bakan Nebati açıkladı
Tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Benzin ve motorine yeni indirim geliyor
Benzin ve motorine yeni indirim geliyor
İkinci el online oto pazarında fiyatlar değişmedi satışlar arttı
İkinci el online oto pazarında fiyatlar değişmedi satışlar arttı
Gram altının düşüşü sürüyor...908 TL'ye geriledi
Gram altının düşüşü sürüyor...908 TL'ye geriledi
Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı
Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 savcıyı meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 savcıyı meslekten ihraç etti
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Tansu Çiller: Telekom'dan kazanacağımızla ekonomiyi kurtarabilirdik, izin vermediler

Koalisyon hükümetinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini yorumlayan eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Koalisyonlar, darbelerden beterdir, boşu boşuna siyasi manşet olsun diye bunu söylemem" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 11:30
Yazdır
Tansu Çiller: Telekom'dan kazanacağımızla ekonomiyi kurtarabilirdik, izin vermediler

Türkiye'de 1993-1996 yılları arasında koalisyon hükümetinin başbakanı olarak görev yapan Tansu Çiller, o dönemde ayrık görüşler nedeniyle yaşananların ekonomiyi ne denli etkilediğini anlattı. A Para'nın düzenlediği Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde Siyasette Kadın oturumuna konuk olan Çiller, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, koalisyon ihtimallerini de değerlendirdi.

"Koalisyon hükümetleri darbelerden beterdir" diyen Çiller, ekonominin, çok partili koalisyonlar döneminde, darbelerin verdiği zarardan daha fazla etkilendiğini örnekleriyle ortaya koydu. Çiller, "Türkiye'nin darbeler döneminde büyümesi yüzde 3.1'dir. Tek parti iktidarları döneminde ise yüzde 6'nın üzerinde. Koalisyonlara geldiğimizde ise sadece 2 koalisyon döneminde biri merhum Süleyman Demirel'in diğeri ise benim ve merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığındaki koalisyonlar başarılı olmuşuz. Biz yüzde 7.8'i yakalamışız. Bütün bunların ortalaması da yüzde 3.4 oluyor. Darbeler döneminde 3.1, koalisyonlar en başarılarıyla birlikte 3.4. Başarılı koalisyonları da çıkardığımız zaman ortalama yüzde 2.6'dır. Koalisyonlar darbelerden beterdir" şeklinde konuştu.

"40 milyar dolarlık proje engellendi"

Çiller, "Bir koalisyonun başbakanı olmuştum. Bozulan Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek kafamda çok özel bir proje vardı. 40 milyar dolar kazandıracak bir projeydi. Türkiye'nin borcu 20 milyar dolar civarındaydı. Büyük bir kriz geliyordu. O zamanlar telefonlar yeni çıkmıştı. Ben 'telefonun bir kısmını satalım' dedim. Daha sonra zaten herkes PTT'yi satmaya başladı. 40 milyar dolar gibi büyük bir para geldi önümüze, derdim krizi önlemekti. Bu projeyi masanın üzerine koydum, koalisyon hükümeti olarak bunu yapalım diyorum. Bunu koalisyondan bir bakan muhalefetle birlikte o zaman Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve bunu reddettiler. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'ydü. Ona rağmen kendi partisinden dışişleri bakanı bunu engelledi. Bunu çıkarabilmek için Meclis'te kaç gece sabahladım ama iptal ettiler. Gerekçe ise 'Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit altına almak" dedi.

"PTT'nin T'si 5 milyara satıldı"

Koalisyonlar bittikten sonra PTT'nin T'si 5 milyara yok pahasına satıldığını ve bu paranın Türkiye'ye yetmediğini belirten Çiller, "Biz onu o sırada yapsaydık, sadece terör mücadelesinde başarılı olmayacaktım. Türkiye'nin o krizden 5 Nisan kararlarını yaşamadan çıkarabilecek, ekonomide sıkıntı duymayacaktık" diye konuştu.

"Dönemin dışişleri bakanı 'Bu karar sağa yarardı' dedi"

Çiller, koalisyondan sonra bahsettiği dönemin dışişleri bakanıyla arasında gerçekleşen bir diyaloğu anlattı: "Bir gün 'Neden muhalefetle birlik olup bunu engellediniz' diye sordum. 'Benim size karşı bir husumetim olmaz. Ben sol bir partinin mensubuyum ama bu karar bize yaramazdı. Bu karar sağa yarardı."

AYM süreci

Elde edilen bilgilere göre 1993 yılı Ağustos ayında Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal ve 92 vekil Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptıkları başvuruda 'Yürütmenin durdurulması'nı istemişlerdi. Dönemin Tansu Çiller - Murat Karayalçın hükümeti, haberleşme hizmetlerinin bir bölümünün veya tamamının yerli veya yabancı özel ya da tüzel kişilerce üstlenilmesine olanak veren Kanun Hükmü'nde Kararneme (KHK) çıkardı. KHK'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durduran Anayasa Mahkemesi, 6 Kasım 1993'te de düzenlemenin iptalini kararlaştırdı. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda, Türk Telekom'un yüzde 49'dan fazlasının blok halinde satışının kamu yararıyla bağdaşmadığını belirtti. O dönem PTT özelleştirmesi koalisyona takılmasaydı Türkiye ekonomisinin 20 milyar dolarlık iç borcu kapatılmış olacaktı. Çiller'in ifade ettiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin ret kararıyla özelleştirilemeyen PTT'nin, T'si (Telekom), 2005 yılında yüzde 55 hissesi ile Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredildi. Devir 6 milyar 550 milyon dolara gerçekleşti.

"Türk Telekom 2006-2021 tarihleri arasında devlete toplam 15,6 milyar dolar gelir sağladı"

Köşe yazarı Ali Saydam dün kaleme aldığı yazısında Türk Telekom'un özelleştirilme bedelinin, halka arzı ve temettü gelirleri de hesaba katıldığında 2006-2021 tarihleri arasında devlete toplam 15,6 milyar dolar gelir sağladığını belirtti.

Bu 15,6 milyar doların açılımını da değinen Saydam, "Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi, yüzde 20'si peşin ve kalanı 5 yıl vade (yıllık LIBOR + 2,5 faiz) olmak üzere 6,55 milyar dolar bedel karşılığı özelleştirilmiş. Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisse satışına ait bakiyeyi erken ödeyerek borcunun tamamını kapatmasıyla 2005-2007 döneminde devletin kasasına 7,06 milyar dolar girmiş.

Özelleştirmeden sonra, 2008 yılında, devletin Türk Telekom'da kalan yüzde 45 hissesinden yüzde 15'lik kısmı halka arz etmesiyle Hazine'ye bu kez de 1,7 milyar dolar nakit girişi olmuş. Türk Telekom'un temettü gelirleri diğer ortaklar gibi hissesi oranında Hazine'ye ödenmiş.

KAPAT [X]

Hazine, Türk Telekom'dan 2006-2021 tarihleri arasında toplam 6,9 milyar dolar almış. Bundan sonrası için de TVF'nin, demode bir kamu kuruluşu gibi, Türk Telekom hisselerinin tamamını ebediyen elinde tutmayacağını anlıyoruz Nereden mi? TVF'nin 'varlık sebebi'nden Bilindiği gibi TVF'nin amacı, bünyesindeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak, yurt içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, Türkiye'deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak, finansal piyasaların iyileşmesine katkıda bulunmak şeklinde tanımlanmaktadır.

Türk Telekom, özelleştirme sonrası önemli bir yapısal dönüşümden geçmiş ve gelir çeşitlendirmesini tamamlamıştır. Zaten özelleştirmede hedeflenen en önemli amaçlardan biri de bu yapısal dönüşümün tamamlanmasıydı. 2005 yılında gelirlerinin yüzde 83'ünü Sabit Ses kolundan üreten Türk Telekom'un 2021 sonu itibarıyla satış gelirleri ağırlıklı olarak Mobil (yüzde 34), Sabit Genişbant (yüzde 31), Sabit Ses (yüzde 8) ve Kurumsal Veri (yüzde 7) segmentlerinden oluşmuş. Yani, telekom sektörü oyuncuları arasında gelir ve abone dağılımı bakımından sağlıklı ve güçlü bir pozisyonundaki yüksek teknoloji şirketine dönüşmüş."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi
CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi
Kazakistan 'parlamentosu güçlü cumhurbaşkanlığı' sistemine geçiş yapıyor
Kazakistan 'parlamentosu güçlü cumhurbaşkanlığı' sistemine geçiş yapıyor
Uzmanlara göre 11 yıllık Suriye krizi için ufukta çözüm gözükmüyor
Uzmanlara göre 11 yıllık Suriye krizi için ufukta çözüm gözükmüyor
HDP'li eski belediye başkanı Buluttekin'in evine operasyon düzenlendi
HDP'li eski belediye başkanı Buluttekin'in evine operasyon düzenlendi
'Afgan kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimi pazarlık konusu olamaz'
'Afgan kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimi pazarlık konusu olamaz'
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?

Bu Habere Tepkiniz

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin maaşlarının zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda karar aldı!
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_mart
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin kadro derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik engel kaldırılmalı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım için tercih işlemleri başladı
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Danıştay 5. Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmakta iken hakkında şikayette bulunduğu Adalet Başmüfettişi için soruşturma izni verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı
Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı
Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Kara Tahta dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı
Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı
Harvard Üniversitesi?nde beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı olarak görev yapan Dr. Uma Naidoo, beyin sağlığı için ne faydalı altı besini açıkladı. Çoğu kişinin bu besinleri yeterince yemediğini söyleyen Naidoo, iyi beslenme ile akıl sağlığı arasındaki bağa dikkat çekti.