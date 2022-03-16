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Benzin ve motorine yeni indirim geliyor

17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor

Kaynak : NTV
Eklenme : 16 Mart 2022 12:24
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Benzin ve motorine yeni indirim geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş; motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.

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