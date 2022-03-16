Ordu'da FETÖ'nün il yapılanması davasında sanıkların tutukluluğu devam edecek

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların bazıları ile avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek, tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Tanık N.G, ele geçirilen paralar ile altınların sanık olan eşi M.G. ile ortak birikimleri, bileziklerin ise kendisine ait olduğunu ve bunları iş yerinin kasasında bulundurduklarını belirtti.

Savcı, mütalaa doğrultusunda tutuksuz yargılanan 5 sanığın beraatine, diğer sanıkların ise cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi.

- Operasyon ve dava süreci

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen 44 şüpheliye yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Operasyon doğrultusunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 21'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti.

Davanın 5 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında, tutuklu 6 sanığın tahliyesine, 8 kişinin bu dosyadan tefrik edilmesine karar verilmişti. 9 Şubat'taki ikinci duruşmada ise tutuklu 4 sanığın tahliyesi kararlaştırılmıştı.