Hastane çıkışı sağlıkçılardan uzman çavuşa 'alkışlı' protesto

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda Acil Asistanı Dr. Tahir Tarimer hasta olarak giden Yatağan'da Uzman Çavuş A. A. tarafından darp edildi. Yaşanan olay sağlıkçıların tepkilerine yol açtı.

Apandis ameliyatı olarak tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş A.A, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkçılar ve Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından alkışlı protestoyla taburcu oldu.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Uzman Doktor Özkan Yükselmiş "Muğla'da doktoru darp eden jandarma, meslektaşlarımız tarafından tedavi edildi. Taburcu edilirken de kendi meslektaiları tarafından hapse yollandı. Tabi bizim internler de güzel bir protesto hazırladı" notunu düştü.

Öte yandan Uzman Çavuş A.A'nın tedbiren açığa alındığı, hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.