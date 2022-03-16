Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve RUsya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moskova'daki görüşmesi başladı. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Lavrov, "Ukrayna ile ilgili görüş ayrılığımız var" dedi. Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Türkiye başından beri dengeli ve objektif bir tutum sergiledi" şeklinde konuştu. "Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, diplomasi vurgusu yaptı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 14:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.
Görüşme öncesinde açıklamada bulunan ikiliden Lavrov, "Ukrayna ile ilgili görüş ayrılığımız var" dedi.
Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Türkiye başından beri dengeli ve objektif bir tutum sergiledi" şeklinde konuştu.
"Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu diplomasi vurgusu yaptı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız