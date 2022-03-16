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Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Mart 2022 15:26
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Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Sorun bu yıl ilk kez uygulanan asgari ücret kadar gelire(4253,40 TL) vergi istisnası uygulaması ile ek ders hesaplama tarihinden kaynaklanmaktadır. Gelirlerimiz tek kalemde hesaplansa yani ek ders ve maaş aynı anda hesaplansa sorun olmayacak fakat hesap tarihleri arasındaki farklılık sorunlar oluşturabilmektedir. Bu nedenle bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır. Buradaki hatanın okul idarelerinden kaynaklı olmadığını belirtelim.

Kontrolü için öncelikle okulunuzdan aşağıdaki bordroyu istemelisiniz.

1- Öncelikle Şubat 2022 Ek Dersi Mart Ayında Hesaplanan ve Gelir Vergisi İstisnasının Uygulamasının Maaşa Kaldığı Duruma Bakalım

Ek ders bordrosuna baktığınızda gelir vergisinin 0,00 olduğu görülür çünkü buradaki öğretmenler Mart ayında aldıkları ilk gelir Şubat ek dersleridir. Ve aylık brüt olarak 4253,40 TL'nin altında ek dersi olan tüm öğretmenler vergi vermemişlerdir.

Sadece brüt geliri 4567,63 TL olan öğretmen 4253,40 TL istisna uygulanınca geriye 314,23 TL asgari ücret üstünde geliri olmuştur. Bu tutarın yüzde 15'ini hesaplarsak 47,13 TL gelir vergisi çıkmıştır. Yani asgari ücretin üzerindeki gelire vergi çıkmaktadır.

Bu bordroya sahip okul ve öğretmenlerin maaşta vergisi buradaki gelir de göz önüne alınarak kesilecektir. Yani vergi istisnasının bir kısmı burada kullanılacak ve maaşta da kalan kısmı düşülerek vergi hesaplanacak.

Bakacağımız ikinci liste Gelir Vergisi İstisna Raporudur. Bu rapora da idareler ulaşabilmektedir.

Bu Durumda Olan (yani vergi istisnası ek derste uygulanan ) Bir Kurumun Maaş Bordrosuna Baktığımızda İse

Olduğu görülür. Buradan da anlaşılacağı üzere Kalan İstisna (0) görülen bir öğretmen 4253,40 TL lik istisnadan tam yararlanmıştır. Vergiden kaynaklı kaybı yoktur. Listede görülen örneğin 85,55 Tutarlı öğretmen ise geliri (maaştaki aylık matrah ve ek ders toplamı) 4253,40TL den az olduğundan bu tutar görülmüştür.

2- Şubat 2022 Ek Dersi Şubat Ayı Sonunda Hesaplanan ve Ek Derse Gelir Vergisi İstisnası Uygulanmayan Duruma Bakalım

Eğer Ek Ders Bordrosu Aşağıdaki Şekilde İse;

Görüldüğü üzere hiç gelir vergisi istisnası uygulanmamıştır. Çünkü bordro Şubat ayında hesaplanmış, Şubat ayında öğretmenlerin Ocak ek dersi ve şubat maaşından gelen vergi matrahı söz konusu olduğundan ve iki kalemin toplamı 4253,40TL üstünde olduğundan ek ders hesaplamasında vergi istisnasından yararlandırılamamıştır. Geliri 4253,40 altında olan öğretmenlerin(listede tamamı) gelir vergisi (0,00) olması gerekirken maalesef ek ders ücretlerinin tamamından vergi kesilmiştir.

Bu öğretmenlerin maaşlarında hiç vergi çıkmayacaktır. Çünkü Mart ayındaki tek gelirleri maaşları olarak görülecektir.

Daha önce de belirttiğimiz üzere memurlarda maaşın tamamı vergiye tabi değildir. Vergiye tabi kısmı da (bordroda aylık matrah diye geçer) öğretmenlerde yaklaşık 3000-4000TL arasındadır. Yani her durumda 4253,40 TL üstünde değildir. Ve vergilerini ek derste ödemişlerdir. Vergi olarak da aslında alacaklı durumdadırlar.

Ne kadar alacaklı olduklarını kabaca görmek için ise Gelir Vergisi İstisna Raporuna bakmamız gerekir.

Gelir Vergisi Ek Derste Kesilen kurum için bakacak olursak;

Şeklinde olduğu görülecektir.

Daha önceki (1) Gelir Vergisi İstisna Raporunda kalan istisna (0) şeklinde iken bu listede (0) olan çok azdır. Bu tutarlar genel anlamda öğretmenlerin bu ayki kayıplarını ifade etmektedir.

KAPAT [X]

Kaybı nasıl anlarız?

Eğer Gelir Vergisi İstisna Raporuna bakıldığında bir tutar görülüyorsa dikkat edilmesi gereken;

Ek derste gelir vergisi kesilmiş mi bakılmalıdır.

Kesilmemişse kayıp yoktur.

Hiç ek dersi olmayanların da kaybı yoktur.

Hizmetli memur gibi ek geliri olmayanların da kaydı yoktur.

Eğer ek derste gelir vergisi kesilmişse ve Gelir Vergisi İstisna Raporunda bir tutar varsa bu tutar öğretmenin kaybıdır.

İlk kez bu yıl uygulanan vergi istisnasında yaşanan bu sorunun çözümü mümkündür. Sorun çözülerek ülke genelinde de birlik sağlanmalıdır. Mevcut durumda hak kaybına uğrayanların ise kayıpları hesaplanarak ödenmelidir.

Maksut BALMUK

İKİ RAPORU DA YANYANA KOYACAK OLURSAK;

1- Öncelikle Şubat 2022 Ek Dersi Mart Ayında Hesaplanan ve Gelir Vergisi İstisnasının Uygulamasının Maaşa Kaldığı Duruma Bakalım

2- Şubat 2022 Ek Dersi Şubat Ayı Sonunda Hesaplanan ve Ek Derse Gelir Vergisi İstisnası Uygulanmayan Duruma Bakalım

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