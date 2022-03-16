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EPGİS ile EPDK birbirine girdi: Fiyat değişimleri artık istasyonda öğreniliyor

EPGİS, EPDK ile yaşadığı tartışma sonrası akaryakıttaki fiyat değişimlerini duyurmayı bıraktı. EPGİS'in geri çekilmesiyle ortada zam ya da indirimleri bildiren bir kurum kalmadı. İki kurum arasındaki polemikten zarar gören ise yine vatandaş oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Mart 2022 15:35
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EPGİS ile EPDK birbirine girdi: Fiyat değişimleri artık istasyonda öğreniliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ile akaryakıtta fiyat değişimlerini duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında yaşanan polemik, krize neden oldu.

"KENDİ REKLAMLARINI YAPIYORLAR"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz bir canlı yayında "Bu fiyatlar Genova'daki uluslararası piyasada belli oluyor. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22'deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey." demişti.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

EPDK Başkanı'na yanıt veren EPGİS ise "EPDK Başkanı'nın sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir. Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Sendikamız hakkında EPDK Başkanın Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir. EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS zam yapmaz, EPGİS zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir." açıklamasında bulundu.

EPGİS DUYURU YAPMAYI BIRAKTI

EPDK ve EPGİS arasında yaşanan bu polemikten ise zarar gören vatandaş oldu. Çünkü EPGİS'in fiyat değişimlerini duyurmasıyla vatandaş önceden önlem alabiliyordu. Basın da EPGİS'in açıklamasıyla fiyat değişimlerini haberleştirip milyonlara duyuruyordu. Yaşanan süreç sonunda EPGİS indirim ya da zamları bu hafa başında duyurmayı bıraktı. Akaryakıttaki fiyat değişimini de başka duyuran bir kurum kalmadı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir." denildi.

VATANDAŞ FİYAT DEĞİŞİMİNİ İSTASYONDA ÖĞRENİYOR

Son dönemde gelen zamlar 1 liranın üstünde hatta 2 liralara yakın rakamlardı. Zam haberini önceden alan birçok kişi akaryakıt istasyonlarına gidip zamsız fiyattan depoyu dolduruyordu. Vatandaşlar mevcut durumda fiyat değişimlerini sadece istasyona gidip öğrenebiliyor.

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