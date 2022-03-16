Bakan Çavuoğlu, Lavrov'un yüzüne söyledi: Savaşların kazananı olmaz

Moskova'daki kritik görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşme sonrası kamera karşısına geçti.

Toplantıda konuşan Lavrov'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türk-Rus ilişkileri bölgede istikrarın sağlanması için önemli."

"Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlaştırılması. "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor, Batı görmüyor."

"Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı."

"Kafkas ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da artmasını istiyoruz."

Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi.

Çavuşoğlu: Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık

Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan savaş ve krizin başından bu yana net bir tutum takındıklarını kaydeden Çavuşoğlu, endişe ve eleştirileri dürüst ve samimi şekilde paylaştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık ve bunun gerekliliğini her vesileyle vurguladık" diye konuştu.

Başından beri hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettiklerini ve sarf etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, ancak 24 Şubat'tan bu yana yıkım ve insani dramın artarak devam ettiğini, binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve 3 milyona yakın insanın Ukrayna'yı terk ettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Bu gidişata son verilmesi, akan kanın ve gözyaşının artık durması lazım. Hep vurguladığımız gibi, savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni olmaz" şeklinde konuştu.

Önce insani ateşkes ve ardından kalıcı ateşkesin sağlanması için düşüncelerini her iki tarafla da paylaştıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Amacımız bu yaşananlardan ders alıp bölgenin istikrarı ve barışı için hep birlikte tekrar çalışmaktır. Biz diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte artırarak devam edeceğiz. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna'nın bize olan güveni olmasaydı bu çabalarımızı yeterince yerine getiremezdik" ifadelerini kullandı.

İki mevkidaş açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Lavrov, 'Zelenskiy-Putin görüşür mü?' sorusuna "Bugün bu konuyu görüşmedik" yanıtını verdi. Lavrov, "Hedefe dönük görüşme yapmayı tercih ediyoruz" dedi.

Aynı soruyu Çavuşoğlu da "Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz" diye yanıtladı.

'Kuleba-Lavrov tekrar görüşür mü?' sorusuna da Çavuşoğlu, "İnşallah bu formatta toplantıya gerek kalmadan iki lider görüşür" diye konuştu.

Mariupol'den Türklerin tahliyesi

Çavuşoğlu, "Zor şartlarda 15 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Çatışmalar sürdüğü için sivillerin Mariupol'den çıkması zor. Umarım kısa süre içinde bir netice alırız" dedi.