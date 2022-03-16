'Görevden alınan hakemlerin listesini, 3 kulüp başkanı verdi'

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı eleyerek Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini eklemesini beklediğini söyledi.

Burak Elmas, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barcelona ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Florya'da çok güzel bir atmosferin olduğunu belirten Elmas, "Takımımız son derece motive. Umarım yarın Barselona'da göstermiş oldukları, hepimizin, Türkiye kamuoyunun takdirini toplamış disiplinli oyunu tekrar göstererek, Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini eklerler." dedi.

Avrupa'da başarısızlığın en önemli sebeplerinden birisinin finansal disiplinle yönetilmemek olduğunu savunan Elmas, "UEFA'nın futbolda uzun süredir uygulandığı finansal fair play çok önemli. Biz bunu Türkiye'de biraz geç fark ettik. Hala da tam fark edebilmiş değiliz. Kulüplerin finansal olarak kendi gelirleriyle dönebilmeleri, kurumsal açıdan disiplinli yönetilmeleri, spora bakış açılarının öngörüyle değil bilimselleşmesi gerekiyor. Avrupa'da futbol dahil bütün spor branşları çok daha bilimsel yönetiliyor. Biz ülke olarak bunun gerisinde kaldık. Eskiden yöneticilerin, teknik ekiplerin öngörü, oyunu okuyabilme diye tabir ettiğimiz sezisel kabiliyetleri, bugün çok fazla ölçümle, bilgiyle, datayla daha net tespit edilebiliyor. Kulüplerin spor bilimindeki gelişmeleri yakından takip edip yüksek seviyede kullanması, buradan gelen verileri de çok yüksek düzeyde kullanması gerekiyor. Biz de Galatasaray olarak bunun öncüsü olmak için çok ciddi adımlar atıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Cesaretli davranan, problemleri halının altına süpürmeyen kulüplerin ilk düzlüğe çıkan kulüpler olacağını söyleyen Elmas, Galatasaray'ın maddi ve manevi kaostan ilk çıkan takım olması için birçok pozitif girişimde bulunduklarını kaydetti.

- Galatasaray'ın finansal yapısı

Burak Elmas, doğru bir bütçeyle zarar etmeden bir hikaye yazmanın peşinden gittiklerini söyledi.

Elmas, sarı-kırmızılı takımın yıllık giderini 30-35 milyon avro seviyesine indirmek istediklerini aktararak, "65 milyonlar seviyesinden 55-60'lar seviyesine geldik. Galatasaray'ın 85-90 milyon avrolar harcayarak başarısız olduğu sezonlar oldu. Geçmişte bu zararları eden yönetimler hiçbir şey olmamış gibi dolaşabiliyorlar ortada. Bugün para harcayıp 'Bizden sonrakiler nasıl olsa öder' mantalitesi artık daha fazla sürdürülemez." diye konuştu.

Elmas, yönetime geldikten sonraki hamlelerinden memnun olup olmadığıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Baştan beri stratejimiz vardı, bunu uygulamak için yola çıktık. Bazen uygulamada arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilir, uygulama aşamasında kişilerle aynı fikirde olmadığınızı görebilirsiniz. Bu stratejimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu cesaret isteyen bir şey, anlaşılan ve alışılagelmiş bir şey değil. Popüler kararlar almak yerine, Galatasaray'ın 5-10 yılını düşünmek gerekiyor. Bütün genç üyelere 'Asıl sizlerin takip etmesi lazım.' diyorum. Bize bırakılan Galatasaray çok iç açıcı değil. Çok ciddi bir borç yükü olan, nakit üretemeyen, birçok sporda stratejisi olmayan bir Galatasaray bizim jenerasyonumuza bırakıldı. Bizim hedefimiz, bizden sonra gelen genç nesillere yaptıklarımızın üzerine koyabilecekleri kuvvetli bir Galatasaray platformu bırakmak."

- MHK'nin hakem klasmanı belirleme kararları

Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem klasmanı belirleme kararıyla ilgili, "Kulüpler Birliğinin üzerinde mutabık olmadığı bir liste, Kulüpler Birliği gücü kullanılarak TFF ve MHK'ye dikte edilmeye çalışılıyor." dedi.

Kulüpler Birliği adına üç kulüp başkanının MHK'nin eski başkanı Serdar Tatlı'ya maç yönetmemesi için 9 hakemlik bir liste verdiğini anlatan Elmas, "Bu listedeki isimlerin hepsi bugün görevden alınan hakemler listesinde var. Onlara 4 hakem daha eklendi. Bu liste kimin listesi? Böyle bir liste teslim edilecekse bunun bir altyapısının olması lazım. O gün için bana sorarsanız Kulüpler Birliğinin birlikteliği bu dönem için sona erdi." ifadelerini kullandı.

Elmas, Türk futbolunda lobi çalışmaları yapan kulüpler olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Kulüpler Birliğinde ve Türk futbolunda birtakım lobiler, güç gösterme çabasında olan kulüpler var. Biz göreve geldiğimizden bu yana tüm kulüplerin haklarının eşit olması gerektiğini savunuyoruz. Bugün bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içerisinde, şu anda kurullarda yer alacak kişiler, kurullara insan sokmaya çalışan kulüpler, federasyon başkanlığına aday göstermek ya da olmak isteyenler şu anda kulis çalışması yapıyor. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor. Bu 9 hakemin burada olması beni çok rahatsız ediyor. Niçin, hangi takıma hata yapmışlar, bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu kadar uzun süre hizmet etmiş hakemlerin bir ailesi, gururu olduğunu unutmamak lazım. Yapılış şekli son derece zamansız oldu. Anlatılış şekli son derece yanlış oldu. Eğer Kulüpler Birliği mutabık kalsaydı, sebepleri anlatılsaydı, kalan hakemler niçin kaldı, gidenler niye gitti, bunu isteyen kulüpler olmuş mu, hangi maçları iyi yönetmedikleri için bu hakemler görevden alınmışlar, acaba bazı kulüplerin hakemlerin atanması ve görevden alınması konusunda diğer kulüplere göre orantısız talebi olmuş mudur? Bu sistemsel hataları ortadan kaldırmadığınız zaman istediğiniz kadar hakemleri değiştirin, MHK Başkanı değiştirin, hiçbir şey değişmez."

MHK'nin kararının gerekçelerinin kendilerine anlatılmadığını belirten Elmas, "Galatasaray'a sezon içinde ciddi bir operasyon yapıldı. O listede, bizim maçlarımızda ciddi hatalar yapan hakemler de var. Bir liste çıkarttırdım geçenlerde, bütün hakemlerin hangi kulübün maçını yönettikleri, hangi takımın maçını kaç hakemin tüm sezonda yönettiğini, hangi hakemlerin hangi takımların maçlarından sonra dinlendirildiğinin tablosunu çıkarttırdım. Sürekli alınan kararlarda belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemler, belli kulüplerin maçlarını az sayıda hakemin yönettiği gibi resim çıkacak. Bu resim de aslında sistemsel problem dediğim şeyin ana sebebidir." görüşlerini paylaştı.

Sistemsel sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren Elmas, problemlerin kamuoyuna açık bir şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Türk sporunda geçmiş alışkanlıklarla devam etmek isteyenlerle yenilikçilerin bir mücadelesi olacağını aktaran Elmas, "Kurumsal yönetim alışkanlıklarıyla bu sporu yönetmek zorundayız. Geçmiş alışkanlıklara sporu teslim edemeyiz. Bu kulübe bir şey olmaz, devlet nasıl olsa yardım eder mantığıyla bu iş bitmez. Her türlü pozitif çözümde masadayız. Bu sezon başlamadan, bu konuları sezon başlamadan halletmek gerektiğini söyledim. Haklı çıktık. 10 hafta kala ligin geleceğine, puan durumuna ciddi etkileri olmuş hakemler sistemden çekildi. O zaman ben çıkıp söyleyebilirim, 'Bize operasyon yapıldı.' Zaten bunlar bizim şikayet ettiğimiz maçlardır. Suç duyurusunda bulunalım. Bunu küme düşme potasındaki kulüpler de söyleyebilir. Tamamen bir kaos sezonuna girdik. Son kararın zamanlaması son derece yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.