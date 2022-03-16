'Görevden alınan hakemlerin listesini, 3 kulüp başkanı verdi'

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
EPGİS ile EPDK birbirine girdi: Fiyat değişimleri artık istasyonda öğreniliyor
EPGİS ile EPDK birbirine girdi: Fiyat değişimleri artık istasyonda öğreniliyor
Hastane çıkışı sağlıkçılardan uzman çavuşa 'alkışlı' protesto
Hastane çıkışı sağlıkçılardan uzman çavuşa 'alkışlı' protesto
Bakan Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması
Bakan Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddette 'iyi hal indirimi' açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddette 'iyi hal indirimi' açıklaması
Enflasyon ne zaman düşüşe geçecek? Bakan Nebati açıkladı
Enflasyon ne zaman düşüşe geçecek? Bakan Nebati açıkladı
Tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Benzin ve motorine yeni indirim geliyor
Benzin ve motorine yeni indirim geliyor
İkinci el online oto pazarında fiyatlar değişmedi satışlar arttı
İkinci el online oto pazarında fiyatlar değişmedi satışlar arttı
Gram altının düşüşü sürüyor...908 TL'ye geriledi
Gram altının düşüşü sürüyor...908 TL'ye geriledi
Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı
Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 savcıyı meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 savcıyı meslekten ihraç etti
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
Ana sayfaHaberler Spor

'Görevden alınan hakemlerin listesini, 3 kulüp başkanı verdi'

Kulüpler Birliği adına üç kulüp başkanının MHK'nin eski başkanı Serdar Tatlı'ya maç yönetmemesi için 9 hakemlik bir liste verdiğini anlatan Elmas, "Bu listedeki isimlerin hepsi bugün görevden alınan hakemler listesinde var. Onlara 4 hakem daha eklendi. Bu liste kimin listesi? Böyle bir liste teslim edilecekse bunun bir altyapısının olması lazım. O gün için bana sorarsanız Kulüpler Birliğinin birlikteliği bu dönem için sona erdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 16:42
Yazdır
'Görevden alınan hakemlerin listesini, 3 kulüp başkanı verdi'

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı eleyerek Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini eklemesini beklediğini söyledi.

Burak Elmas, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barcelona ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Florya'da çok güzel bir atmosferin olduğunu belirten Elmas, "Takımımız son derece motive. Umarım yarın Barselona'da göstermiş oldukları, hepimizin, Türkiye kamuoyunun takdirini toplamış disiplinli oyunu tekrar göstererek, Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini eklerler." dedi.

Avrupa'da başarısızlığın en önemli sebeplerinden birisinin finansal disiplinle yönetilmemek olduğunu savunan Elmas, "UEFA'nın futbolda uzun süredir uygulandığı finansal fair play çok önemli. Biz bunu Türkiye'de biraz geç fark ettik. Hala da tam fark edebilmiş değiliz. Kulüplerin finansal olarak kendi gelirleriyle dönebilmeleri, kurumsal açıdan disiplinli yönetilmeleri, spora bakış açılarının öngörüyle değil bilimselleşmesi gerekiyor. Avrupa'da futbol dahil bütün spor branşları çok daha bilimsel yönetiliyor. Biz ülke olarak bunun gerisinde kaldık. Eskiden yöneticilerin, teknik ekiplerin öngörü, oyunu okuyabilme diye tabir ettiğimiz sezisel kabiliyetleri, bugün çok fazla ölçümle, bilgiyle, datayla daha net tespit edilebiliyor. Kulüplerin spor bilimindeki gelişmeleri yakından takip edip yüksek seviyede kullanması, buradan gelen verileri de çok yüksek düzeyde kullanması gerekiyor. Biz de Galatasaray olarak bunun öncüsü olmak için çok ciddi adımlar atıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Cesaretli davranan, problemleri halının altına süpürmeyen kulüplerin ilk düzlüğe çıkan kulüpler olacağını söyleyen Elmas, Galatasaray'ın maddi ve manevi kaostan ilk çıkan takım olması için birçok pozitif girişimde bulunduklarını kaydetti.

- Galatasaray'ın finansal yapısı

Burak Elmas, doğru bir bütçeyle zarar etmeden bir hikaye yazmanın peşinden gittiklerini söyledi.

Elmas, sarı-kırmızılı takımın yıllık giderini 30-35 milyon avro seviyesine indirmek istediklerini aktararak, "65 milyonlar seviyesinden 55-60'lar seviyesine geldik. Galatasaray'ın 85-90 milyon avrolar harcayarak başarısız olduğu sezonlar oldu. Geçmişte bu zararları eden yönetimler hiçbir şey olmamış gibi dolaşabiliyorlar ortada. Bugün para harcayıp 'Bizden sonrakiler nasıl olsa öder' mantalitesi artık daha fazla sürdürülemez." diye konuştu.

Elmas, yönetime geldikten sonraki hamlelerinden memnun olup olmadığıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Baştan beri stratejimiz vardı, bunu uygulamak için yola çıktık. Bazen uygulamada arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilir, uygulama aşamasında kişilerle aynı fikirde olmadığınızı görebilirsiniz. Bu stratejimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu cesaret isteyen bir şey, anlaşılan ve alışılagelmiş bir şey değil. Popüler kararlar almak yerine, Galatasaray'ın 5-10 yılını düşünmek gerekiyor. Bütün genç üyelere 'Asıl sizlerin takip etmesi lazım.' diyorum. Bize bırakılan Galatasaray çok iç açıcı değil. Çok ciddi bir borç yükü olan, nakit üretemeyen, birçok sporda stratejisi olmayan bir Galatasaray bizim jenerasyonumuza bırakıldı. Bizim hedefimiz, bizden sonra gelen genç nesillere yaptıklarımızın üzerine koyabilecekleri kuvvetli bir Galatasaray platformu bırakmak."

- MHK'nin hakem klasmanı belirleme kararları

Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem klasmanı belirleme kararıyla ilgili, "Kulüpler Birliğinin üzerinde mutabık olmadığı bir liste, Kulüpler Birliği gücü kullanılarak TFF ve MHK'ye dikte edilmeye çalışılıyor." dedi.

Kulüpler Birliği adına üç kulüp başkanının MHK'nin eski başkanı Serdar Tatlı'ya maç yönetmemesi için 9 hakemlik bir liste verdiğini anlatan Elmas, "Bu listedeki isimlerin hepsi bugün görevden alınan hakemler listesinde var. Onlara 4 hakem daha eklendi. Bu liste kimin listesi? Böyle bir liste teslim edilecekse bunun bir altyapısının olması lazım. O gün için bana sorarsanız Kulüpler Birliğinin birlikteliği bu dönem için sona erdi." ifadelerini kullandı.

Elmas, Türk futbolunda lobi çalışmaları yapan kulüpler olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

KAPAT [X]

"Bugün Kulüpler Birliğinde ve Türk futbolunda birtakım lobiler, güç gösterme çabasında olan kulüpler var. Biz göreve geldiğimizden bu yana tüm kulüplerin haklarının eşit olması gerektiğini savunuyoruz. Bugün bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içerisinde, şu anda kurullarda yer alacak kişiler, kurullara insan sokmaya çalışan kulüpler, federasyon başkanlığına aday göstermek ya da olmak isteyenler şu anda kulis çalışması yapıyor. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor. Bu 9 hakemin burada olması beni çok rahatsız ediyor. Niçin, hangi takıma hata yapmışlar, bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu kadar uzun süre hizmet etmiş hakemlerin bir ailesi, gururu olduğunu unutmamak lazım. Yapılış şekli son derece zamansız oldu. Anlatılış şekli son derece yanlış oldu. Eğer Kulüpler Birliği mutabık kalsaydı, sebepleri anlatılsaydı, kalan hakemler niçin kaldı, gidenler niye gitti, bunu isteyen kulüpler olmuş mu, hangi maçları iyi yönetmedikleri için bu hakemler görevden alınmışlar, acaba bazı kulüplerin hakemlerin atanması ve görevden alınması konusunda diğer kulüplere göre orantısız talebi olmuş mudur? Bu sistemsel hataları ortadan kaldırmadığınız zaman istediğiniz kadar hakemleri değiştirin, MHK Başkanı değiştirin, hiçbir şey değişmez."

MHK'nin kararının gerekçelerinin kendilerine anlatılmadığını belirten Elmas, "Galatasaray'a sezon içinde ciddi bir operasyon yapıldı. O listede, bizim maçlarımızda ciddi hatalar yapan hakemler de var. Bir liste çıkarttırdım geçenlerde, bütün hakemlerin hangi kulübün maçını yönettikleri, hangi takımın maçını kaç hakemin tüm sezonda yönettiğini, hangi hakemlerin hangi takımların maçlarından sonra dinlendirildiğinin tablosunu çıkarttırdım. Sürekli alınan kararlarda belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemler, belli kulüplerin maçlarını az sayıda hakemin yönettiği gibi resim çıkacak. Bu resim de aslında sistemsel problem dediğim şeyin ana sebebidir." görüşlerini paylaştı.

Sistemsel sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren Elmas, problemlerin kamuoyuna açık bir şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Türk sporunda geçmiş alışkanlıklarla devam etmek isteyenlerle yenilikçilerin bir mücadelesi olacağını aktaran Elmas, "Kurumsal yönetim alışkanlıklarıyla bu sporu yönetmek zorundayız. Geçmiş alışkanlıklara sporu teslim edemeyiz. Bu kulübe bir şey olmaz, devlet nasıl olsa yardım eder mantığıyla bu iş bitmez. Her türlü pozitif çözümde masadayız. Bu sezon başlamadan, bu konuları sezon başlamadan halletmek gerektiğini söyledim. Haklı çıktık. 10 hafta kala ligin geleceğine, puan durumuna ciddi etkileri olmuş hakemler sistemden çekildi. O zaman ben çıkıp söyleyebilirim, 'Bize operasyon yapıldı.' Zaten bunlar bizim şikayet ettiğimiz maçlardır. Suç duyurusunda bulunalım. Bunu küme düşme potasındaki kulüpler de söyleyebilir. Tamamen bir kaos sezonuna girdik. Son kararın zamanlaması son derece yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Fırtına'da hedef 'en erken' şampiyonluk! İşte o ihtimaller
Fırtına'da hedef 'en erken' şampiyonluk! İşte o ihtimaller
Cenk Tosun'dan kötü haber
Cenk Tosun'dan kötü haber
Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı
Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı
Konya, '2023 Dünya Spor Başkenti' olacak
Konya, '2023 Dünya Spor Başkenti' olacak
Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde sözleşmeyi imzaladı
Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde sözleşmeyi imzaladı
Beşiktaş'ta 5 isim Galatasaray derbisinde yok
Beşiktaş'ta 5 isim Galatasaray derbisinde yok

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_mart
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin maaşlarının zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda karar aldı!
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin kadro derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik engel kaldırılmalı!
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım için tercih işlemleri başladı
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu
Danıştay 5. Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmakta iken hakkında şikayette bulunduğu Adalet Başmüfettişi için soruşturma izni verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı
Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı
Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Kara Tahta dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı
Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı
Harvard Üniversitesi?nde beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı olarak görev yapan Dr. Uma Naidoo, beyin sağlığı için ne faydalı altı besini açıkladı. Çoğu kişinin bu besinleri yeterince yemediğini söyleyen Naidoo, iyi beslenme ile akıl sağlığı arasındaki bağa dikkat çekti.