MSB kaynakları: Mauripol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürmektedir
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünün ardından vatandaşların tahliyesinin beklendiği kaydedildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 16:59
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının güvenli tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği belirtildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor.
Türk vatandaşlarının Mariupol'dan güvenli şekilde tahliyesi için Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız