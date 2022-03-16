Turkovac omicrona karşı çok etkili

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluştu. Burada öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Özdarendeli, "İnsanlar bir şeye inandığı zaman, pes etmediği zaman her türlü şeyi başarabileceğini düşünüyorum. Sabretmek lazım. Günü kurtarmaya çalışıp sadece kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkıp rahat bir noktaya geleyim düşüncesi ile hiçbir başarının gelmediğini size net olarak söylüyorum. Bir şey elde etmek istiyorsanız, kariyerini sağlam temellerde oturtmak istiyorsanız çok çalışıp acı çekmeniz lazım. Sabretmeniz ve bırakmamanız lazım. Bütün bunlar aslında Turkovac'ın özelinde var. Benim ekibimde benden başka hoca yok. 8-10 kişilik doktora öğrenci grubu var. Onların emeği ve yaptıklarıyla buralara geldik. O yüzden bu noktada çalışmadan ve gerçekten emek vermeden elde ettiğiniz hiçbir şeyin anlamı yok. Çalıştığınız, sabrettiğiniz ve bırakmadığınız zaman her türlü başarı kendiliğinden geliyor" ifadelerini kullandı.

Turkovac'ın Türkiye'nin bir markası olduğunu söyleyen Özdarendeli, "Ben Turkovac'ı sadece aşı olarak görmüyorum. Gerçekten ülkemizin bir markası oluyor. Ülkemizin bir modeli oluyor. Üniversite, kamu, özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi olacaktır. Şundan eminim ki, sadece gelecekteki salgınlarda ve pandemilerde bizim ülkemiz çok daha hızlı refleks gösterecektir. Aşı biliminde çalışacak insan yetişmesi çok önemlidir. Bunları parayla satın alamıyorsanız. Korona virüsle beraber o noktada bu gibi önemli kazanımlarda elde ettik" dedi.

"Omıcron varyantına karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık" diyen Prof. Dr. Özdarendeli, "Şuanda seri üretimin yapılıyor ama biz merkez olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. varyantlar ortaya çıktı. İlk önce alfa, daha sonra delta dünyada sirkülasyon oluşturdu. Bir varyant çıktığı zaman diğer varyantı baskılıyor ve diğer varyant kayboluyor. İnsanlar bu sefer diğer varyant ile enfekte olmaya başlıyorlar. Aşıların koruyuculuğu bu noktada belirli noktada. Şimdi omicron varyantı kasımdan bu yana dünyayı etkilediğini biliyoruz. Biz varyantlarla da ilgili çalıştık. Sadece prototip Wuhan virüsünü izole ettikten sonra gene merkez olarak alfa, delta ve omicronu da izole ettik. bununla ilgili Turkovac'ın bu varyantlara karşı etkinliği çalışmalarını yaptık. Daha önce alfa ve deltayla ilgili yüzde 100 başarı sağladığımızı söylemiştik. Şimdi de omıcronda 3 faz-2'deki gönüllülerle yaptığımız çalışmalarda 3 doz Turkovac aşısının omicron varyantına karşı çok etkili olduğunu gösterdik. Omicron varyantına da karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık" diye konuştu.