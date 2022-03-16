Hırsızlık için girdiği dairenin penceresinden düşerek öldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir binanın ikinci katındaki daireye hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen kişi, polisten kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 18:16
Alaybey Mahallesi 1675 Sokak'ta 5 katlı bir binanın 2'inci katındaki daireye hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Şüpheli çıktığı pencereden sokağa düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yüksekten düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, yaşamını yitiren kişinin F.Ç. olduğunu tespit etti.
Olay yerini güvenlik çemberine alan ekipler, sokakta ve dairede inceleme yaptı.
F.Ç'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız