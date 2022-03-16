İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası

Sağlık çalışanları özlük haklarının daha iyi hale getirilmesi için 17-18 Şubat tarihlerinde 2 gün iş bırakma eylemi yaptı. Ancak Sağlık Bakanlığı iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara acımadı ve eyleme katılan çok sayıda sağlıkçıya ücret kesintisi cezası uyguladığı açıklandı.

ÜCRET KESİNTİSİYLE CEZALANDIRILDILAR

17-18 Şubat'ta Anayasal haklarını kullanarak iş bırakan sağlık emekçilerinin cezalandırılmasıyla ilgili basın açıklaması yapan SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, sağlık çalışanlarının iş bırakması sebebiyle 1 veya 2'şer günlük ücretlerini keserek cezalandırıldığını, 15 Mart günü hemşire ve ebe maaşlarından 350 ila 800 lira, hekimlerin maaşlarından ise 1000 ila 2500 liraya kadar kadar kesintiler olduğunu söyledi.

Özkavak, "Angaryalar, mobbing, çalışma koşullarının ağırlığı gibi sebepler yetmezken ekonomik krizin iyice derinleştiği, yoksulluğun arttığı günlerde olan bu kesintiler yöntem olarak ve hukuki anlamda kabul edilemez. Çalışanların talep ve sorunlarını duyurmak amacıyla yapmış olduğu basın açıklamaları ve iş bırakmaların karşılığı maaş kesintisi olmamalı" dedi.

"CEZALARI KABUL ETMİYORUZ"

Hiç bir hukuki gerekçesi olmayan bu cezalandırmaları kabul etmediklerini vurgulayan Özkavak, şunları söyledi;

*21 yüzyılın başında ileri demokrasi altında yaşadığı iddia edilen ülkemizde, sağlık emekçileri anayasal bir hak olan, uluslararası anlaşmalar ile güvence altına alınan grev hakkını kullandıkları için cezalandırmışlardır.

*Hem de ekonomik krizin iyice derinleştiği, yoksulluğun pahalılığın arttığı bu günlerde maaşlarından kesintiler yapılmıştır. Bu cezalandırmalar hem yöntem olarak, hem de hukuki anlamda kabul edilemez.

*Çalışanlara herhangi bir soruşturma açılmamış, 17-18 Şubat ile ilgili herhangi bir savunma alınmamıştır. Dünyanın neredeyse hiçbir demokratik ülkesinde böyle ben yaptım oldu 'hepinizi suçlu buluyorum' diyerek çalışanlar cezalandırılamaz.

*Bu cezalandırma şekli ülkemizdeki yasal mevzuata da açıkça aykırıdır. Yıllık izinde olmasına rağmen maaş kesintisi yapılan sağlık emekçileri olduğu iddiası vardır. Durum son derece vahimdir.

*Yöneticilerin hiçbir hukuki etik yaklaşıma sahip olmayıp açıkça ve şiddetle çalışanları cezalandırmayı amaçladıkları ortadadır. Bu cezalandırmaları kesinlikle kabul etmiyor ve hukuki bulmuyoruz.

*Bu konuda derhal yasal başvurularımız yapacağız. Dava süreçlerini başlatacağız. Aynı zamanda bu yasadışı cezalandırma işlemini gerçekleştirenleri sendikal faaliyetlerimizi engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

"TALEPLERİNİ DİLE GETİREN ÇALIŞANLAR SUÇLANAMAZ"

ASM'lerinde sorunların biriktiğini ve çok ağırlaştığını ifade eden Özkavak, ücretlerin erimesi, pahalılık, şiddet, angaryalar, mobbing, çalışma koşullarının ağırlığı ve hepsinin üzerine getirilen ceza yönetmeliği ile işlerin çıkmaza sokulduğunu söyledi.

Çalışanların taleplerini ve sorunlarını duyurmak için çeşitli kereler, basın açıklamaları, iş bırakmalar vb gibi yaparak, demokratik ve anayasal haklarını kullandıklarını belirten Özkavak, "Bu amaçla sağlık emekçileri cezalandırılamaz. Hiç bir demokratik ülkede taleplerini dile getirdiği için çalışanlar suçlanamaz, maaşlarında kesinti yapılamaz. Bunu yapmak bir anlamda sendikal çalışmaların engellenmesi, çalışanların yasal haklarını kullanmasının engellenmesidir. Bu kabul edilemez. Bu açıkça suçtur" dedi.

KEMAL ATLAN