İBB Meclisinden 235 milyon lira tutarındaki iç borçlanmaya onay

İBB Meclis toplantısı 3. birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Meclis toplantısında, 2022 bütçesinde yer alan "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması" tablosuna göre İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) 235 milyon lira iç borçlanma yapabilmesi teklifi ele alındı.

Komisyon raporunda İETT'nin iç borçlanma yapabilmesinin Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre uygun olduğu belirtildi.

Mecliste oylamaya sunulan iç borçlanma teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

Raporda yer alan 25. maddede Eyüpsultan Belediyesinin 705 milyon liralık "ek ödenek" talebi de oy birliğiyle kabul gördü.

- İBB'nin kaç araç kiraladığına yönelik soru önergesi verildi

AK Parti İBB Meclis Üyesi Halit Cebeci, "seçim döneminde 1717 makam aracı var iddiasıyla israf propagandası" yapıldığını ve hizmet araçlarının Yenikapı'da sergilediğini söyleyerek, 24 Haziran 2019 ile16 Mart 2020 tarihleri arasında kaç adet araç kiralandığı ya da satın alındığı konusunda soru önergesi verdi.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Ercan Kader de İBB ve iştiraklerinde kanuna aykırı şekilde işten çıkarmalar yapıldığını ve 23 kez soru önergesi verilmesine karşın cevap alınamadığını dile getirdi.

Kader, seçimden bu güne kadar kaç personelin işten çıkarıldığına yönelik soru önergesi verdi.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise yönetimi devralmalarından bu yana 22 bin kişinin işe alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlardan 11 bini eski taşeron çalışan. KYK dolayısıyla kadroya alındılar, yeni giriş olarak gözüküyorlar. 567 açıktan atamamız, 267 naklen yayın, askerden dönüş yapan 178 kişi var. Bu güne kadar 16 bin 161 kişi işten çıkmış. 4 bin 135'i emekli olmuş. 3 bin 561 kişi yaptığı işin sona ermesi nedeniyle çıkmış. Askere gittiği için çıkan 417 kişi var. Hayatını kaybeden 245 kişi var. 78 kişi evlilik dolayısıyla, 175 kişi naklen gitmiş. İşçinin kendi istifası 3 bin 357. İşveren tarafından çıkarılan da 3 bin 594 kişi. Bunların da çeşitli gerekçeleri var."

- "İSMEK'i yok ederek İstanbul'un kadınlarına ihanet ettiniz"

AK Parti Meclis Üyesi Şeyma Aktaa söz alarak İstanbul'un değerli sembollerinden ve kadınlar için var edilen İSMEK'in rakamsal olarak eritildiği söyledi.

242 olan eğitim merkezinin 2021-2022 yıllarında da 131'e düşürüldüğünü belirten Aktaa, "Öğrenci sayısı 349 binden 84 bin 819'a, başvuru sayısı 785 binden 239 bin 960'a, öğretmen sayısı personel dahil 4 bin 54 iken, 1146'ya düşüyor. Kadın emeği, istihdamı, gelişimi dediğimiz zaman bu tabloda güzel bir şey göremiyoruz. Dünyaya örnek bir yapının, kadın emeği ile kadınlar için kurulmuş şehir üniversitenin eritildiğini görüyoruz. İSMEK'in kapısından çevrilen vatandaşları biliyoruz, bunu yapmayın. Yapmaya devam edecekseniz de kadın emeğinden bahsetmeyin." diye konuştu.

Aktaa, sözlerine şöyle devam etti:

"İSMEK'i yok ederek 16 milyon İstanbul'un kadınlarına ihanet ettiniz. Bu süreç de algı çalışması. İSMEK'i eritmek şehrimizin kadınlarına zincir vurmaktır. Bazı hanımefendiler geldiler işe girişle ilgili mülakat sorularından bahsettiler. Liyakatle ilgili bir şey sorulmamış. 'Ekrem Başkanı tanıyor musunuz? Hiç mitingine katıldınız mı?' denilmiş, buna inanmak istemiyoruz ama... Umarım doğru değildir. Siz eksiltin biz tekrar çoğaltacağız. Siz kesin biz yeniden dikeceğiz. Siz bozun biz tekrar düzelteceğiz."