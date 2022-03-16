Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren, 18 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yeni düzenlemeyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

"BUGÜN BÜYÜK BİR ADIM ATILDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Sağlık camiası için, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı" ifadelerini kullandı.