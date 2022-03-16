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Semih Durmuş: Sağlık çalışanını darbeden elini kolunu sallayarak gezemeyecek

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık-Sen olarak kürsülerden söylediğimiz 5 temel maddenin tamamı devletin en üst mertebesi tarafından çözüleceğine dair kamuoyuna deklarasyon yapıldı. Bugün bizim şiddet dediğimiz öncelikli mesele, artık hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda hunharca saldırının önünün kesileceği, sağlık çalışanının devletin koruma ve güvencesi altına alınacağı katalog suçlar arasına girdi. Bugün bir hastanede bir sağlık çalışanını darbeden bir vatandaş elini kolunu sallayarak sokakta dolaşamayacak, bundan sonra ağır cezası olacak." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 22:41
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Semih Durmuş: Sağlık çalışanını darbeden elini kolunu sallayarak gezemeyecek

Sendikanın Kırşehir Şubesince bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Durmuş, Sağlık-Sen'in yeniden yapılanması noktasında bir atılım gerçekleştirdiklerini, mevzuat departmanını işini en iyi bilen, kendi alanında marka ve duayen olmuş kişilerden oluşturduklarını ifade etti.

Toplu sözleşme süreci yaşadıklarını hatırlatan Durmuş şöyle konuştu:

"Toplu sözleşme sürecinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın tamamına yönelik 22 tane kazanım elde ettik. İstedik ki çalışanlarımız ekonomik, sosyal, özlük hakları itibarıyla rahatlasınlar. Bu noktada elde ettiğimiz kazanımların her biri önemli ve tarihi kazanımlardır. En öncelikli sayacak olursam ek ödemelere yüzde 20 zam almış olmamız. Bu, bizim sendikal mücadelemizde en öncelikli kazanımımızdır. Daha birçok kazanımlar elde ettik."

Sağlık çalışanlarının gelir ve özlük haklarına yönelik iyileştirilmesine ilişkin çalışmalara da değinen Durmuş şöyle devam etti:

"Sağlık-Sen olarak kürsülerden söylediğimiz 5 temel maddenin tamamı devletin en üst mertebesi tarafından çözüleceğine dair kamuoyuna deklarasyon yapıldı. Bugün bizim şiddet dediğimiz öncelikli mesele, artık hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda hunharca saldırının önünün kesileceği, sağlık çalışanının devletin koruma ve güvencesi altına alınacağı katalog suçlar arasına girdi. Bugün bir hastanede bir sağlık çalışanını darbeden bir vatandaş elini kolunu sallayarak sokakta dolaşamayacak, bundan sonra ağır cezası olacak." diye konuştu.

Durmuş, yıllarca dile getirdikleri taleplerin çözümü notasındaki adımların Sağlık-Sen'in başarısı olduğuna dikkati çekerek "Sağlık-Sen olarak yıllarca mücadelesini verdiğimiz ve kürsülerden söylediğimiz bütün taleplerin bugün Cumhurbaşkanımız tarafından madde madde sıralanmış olması Sağlık-Sen'in başarısıdır, zaferidir. Biz bunları hayata geçirdikten sonra oturacağız, Sağlık-Sen olarak yeni bir strateji belirleyeceğiz. Hedeflerimizi yeniden revize ederek kendimize yeni ufuklar açacağız." şeklinde konuştu.

Mücadelelerinde sağlık çalışanlarının birlik ve beraberliğine işaret eden Durmuş şunları kaydetti:

"Sendikal mücadelemizde bundan sonraki süreçte en çok ihtiyacımız olan temel unsur çalışanlarımızın birlik ve beraberliği. Sosyal medyada birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Birbirimizi takip edeceğiz, paylaşımlarımı paylaşacağız. Çünkü artık dünya değişiyor. Meydanlarda 50-60 bin kişi toplanmanızdan daha çok etkili olan sosyal medyada gündeme girmeniz, etkili olmanız. Sağlık çalışanlarının en zayıf olduğu alan sosyal medya alanı. Sendikal mücadelede, hak arama mücadelesinde sosyal medyayı etkin olarak kullanmamız gerekiyor."

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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