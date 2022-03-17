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Ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapıyor

Ateşkes için Rusya ve Ukrayna'yı Antalya'da buluşturan Türkiye yeni bir adım attı. Dün Moskova'da Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu bugün de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebe ile görüşmek için Polonya üzerinden Lviv'e geçiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 17 Mart 2022 07:11
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Ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir hafta içinde ikinci kez bir araya gelecek. Bu kapsamda ilk ziyareti Moskova'ya yapan Çavuşoğlu, Sergey Lavrov'la görüştü. İki saat süren tarihi zirvenin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Çavuşoğlu, "Ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettik, ediyoruz. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu Putin ile Zelenski arasındaki görüşmeye Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE BAŞINDAN BERİ NET BİR TUTUM SERGİLEDİ

  • Lavrov'la görüşmesinde Ukrayna krizinin barışçıl yollarla sonlandırılması konusunda sarf ettikleri çabalar dahil düşüncelerini gündeme getirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük" diye konuştu.

ORTAK GÜVEN SAĞLADIK

Çavuşoğlu, bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni de her zaman olduğu gibi tam olarak uyguladıklarını açıkladıklarını belirterek Türkiye'nin isteği üzerine 4 Rus gemisinin Boğazlar'dan geçmemesi yönünde Moskova yönetiminin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bugüne kadar ikili ilişkilerinin yanında Suriye ve Libya gibi birçok zor dosyada Rusya ile çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde masa etrafındayız" dedi.

BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

  • Akan kan ve gözyaşının artık durdurulması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte arttırarak devam edeceğiz. Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı bu çabalarımızı yeterince yerine getiremezdik."

Kuleba ile Lviv'de görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki temaslarının ardından Polonya'ya geçti. Çavuşoğlu, buradan bugün karayoluyla Ukrayna'ya gidecek. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile Lviv'de bir araya gelecek.

Ankara'nın dengeli tutumu çok kıymetli

  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya'ya tek taraflı yaptırımlara katılmadığını ve dengeli bir tutum sergilediğini söyledi. Çavuşoğlu ile 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştüklerine dikkati çeken Lavrov, "Bu kadar kısa sürede yine görüşüyor olmamız, ikili ilişkilerimiz ve koordinasyonumuz, uluslararası ilişkilerin hızlı şekilde ve olumsuz yönde geliştiği dönemde önemlidir." dedi.

BÜYÜK SAYGIYLA YAKLAŞIYORUZ

Türkiye'nin, Ukrayna konusundaki yaklaşımına değer verdiklerini vurgulayan Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Büyük saygıyla yaklaşıyoruz. Günümüz şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda olabildiğince tutarlı bir tutum sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

MONTRÖ VURGUSU

  • Montrö Sözleşmesi konusunda da Türkiye'nin sorumlu bir tutum sergilediğine dikkati çeken Lavrov, "Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz." dedi. Türkiye ile çeşitli seviyelerde sürekli temas halinde olduklarını belirten Lavrov, Rusya ve Türkiye arasında 16 Mart 1921'de dostluk ve kardeşlik anlaşmasının imzalandığını anımsattı.

Erdoğan ve Putin telefonda konuşacak

Bakan Çavuşoğlu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in telefonla görüşeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefonda görüşmesi mümkün" dedi. 15 binden fazla vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Tahliyelerin bir bölümünü Rusya üzerinden yaptık" ifadelerini kullandı.

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