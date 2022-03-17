Çiftçiye 555 milyon Avro destek!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon euro fon tahsis edilen IPARD-3 Programı'nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon euro olacağını belirterek, "Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da programın 42 ilde uygulanacağı bilgisi verildi.

SÜT, KIRMIZI ET, KANATLI ET, YUMURTA ÜRETİMİNE DESTEK

Yapılan son dakika açıklamasında, "IPARD-3 Programı kapsamında, Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Program, çerçeve, sektörel ve finansal anlaşmaların imzalanmasıyla 2022 yılının son çeyreğinde uygulanmaya başlanacak.