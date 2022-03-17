Çiçek ve minberle gelen iyilik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde önceki akşam düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde ödül takdim ettiği Nevşehir Taşlıbel Çiçekli Camii İmamı Ahmet Aydemir ve ahşap ustası Ali Önder, SABAH'a konuştu. Görevli olduğu camiyi baktığı çiçekler sayesinde botanik bahçesine dönüştüren imam Aydemir, "Nevşehir Taşlıbel Çiçekli Camii'nde imam olarak 27 yıldır görev yapıyorum, 55 yaşındayım.

Hobi olarak başladığım çiçekler, camide daha sonra iyiliğe dönüştü. 400 çocuğun 400 çiçekle camide buluşmasını gerçekleştirdik. Camiye gelen çocuk sayısı arttı. Her çocuğun isminin yazıldığı bir çiçek var. Çocuklar çiçeklerle camiyi sevdi" dedi. Türkiye'nin dört bir yanındaki camilere yaptığı minberleri ücretsiz dağıtan 89 yaşındaki ahşap ustası Ali Önder de "Bütün minberleri Allah rızası için yapıyorum. Allah'ın evi için çalışmak paha biçilemez. Reis'ten bu yaşta ödül almak büyük şeref' diye konuştu.

Fatma GÖKSU