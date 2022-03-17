1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 14:00
Yazdır
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu

Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri

Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener, Yusuf Tuna.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantlar, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin daha da artmasına yol açmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip edilmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacağını değerlendirmiştir.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı
FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber: Ekstra para ödenecek!
Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber: Ekstra para ödenecek!
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay'dan 'sosyal denge aidatı' kararı

Yargıtay'dan 'sosyal denge aidatı' kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Sendika'nın üyesi olan davacıdan üyelik aidatı dışında ayrıca sosyal denge tazminatı için aidat kesintisi yapılamayacağına hükmetti.
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Merkez bankası kararını açıkladı, kredilerde son durum

Merkez bankası kararını açıkladı, kredilerde son durum

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=merkez-bankasi_adv1549
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları

2022 Berat Kandili mesajları

Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.