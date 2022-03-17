Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Bu sabah itibariyle motorinde 1 lira 1 kuruş, benzinde 62 kuruşluk indirime gidildi. Bu indirimle birlikte litre fiyatı son üç günde motorinde yüzde 18,4, benzinde yüzde 11,7 düşmüş oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Mart 2022 09:17
Petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında da gerileme yaşanıyor.
Bu sabah itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.
Son gelen indirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 10 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 70 Kuruşa geriledi.
Ankara'da benzinin litre fiyatı 18 lira 20 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruşa geriledi.
İzmir'de benzinin litre fiyatı 18 lira 21 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruşa geriledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız