Erdoğan'dan DSÖ'ye mesaj: Salgınla beraber ayrımcılığa maruz kalmışlardır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs sürecinde göçmenlere ve mültecilere yapılan ayrımcılığa dikkat çekerek Türkiye'nin yaptığı hizmetleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son iki yıldır koronavirüs salgını aşıyla beraber hafiflemiş olsa da varyantlarlarla etkisini sürdürüyor. Kırılgan kesimlere etkisini çok ciddi görüyoruz. Bunların başında mülteciler ve düzensiz göçmenler geliyor. Salgınla beraber ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Türkiye insanlığın imtihan verdiği bu dönemde kendi vatandaşlarına sağlık hizmeti sunarken elindeki imkanları da paylaşmaktan çekinmemiştir.

Bizden yardım isteyen 160 ülkeye 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve malzeme desteği sağladık. Ülkemizde bulunan mültecileri kendi vatandaşımızdan ayrı tutmadan hizmet ettik.