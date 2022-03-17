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Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 914 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 10:49
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Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 906,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 914 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.497 lira, Cumhuriyet altını da 6.117 liradan satılıyor.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yüzde 0,5'lik yükselişle 1.926,4 dolardan günü tamamlayan ons altının fiyatı ise bugün de yüzde 0,4'lük artışla 1.934,7 dolardan işlem görüyor.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Banka, enflasyona karşı "agresif" bir plan da ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,3'e yükselten banka, ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımlarının hızının ayarlanacağı mesajını da verdi.

Kararların ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesine mayıs ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi. Powell ayrıca, hala enflasyonun yılın ikinci yarısında aşağı gelmesini beklediklerini de belirterek, "Kısa vadede enflasyondaki düşüşün bir kısmı tedarik zincirlerindeki iyileşmeden gelecek. Bilanço azaltımı da enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacak." dedi.

Analistler, Fed'in ortaya koyduğu faiz patikasının, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi beklentilere göre önemli ölçüde yumuşadığını, ancak savaş ortamında ekonomilere ilişkin artan belirsizlikler düşünüldüğünde her toplantıda faiz artırımı sinyalinin "şahin" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Buna karşın Fed'in enflasyon konusunda hala iyimser bir tutum içinde olduğunu aktaran analistler, fiyatlamaların bankanın gelecek toplantılarda en az bir kez 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığına değinerek, veri gündeminde ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını belirtti.

BoE'nin bugünkü toplantıda faizleri 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği ve böylece salgın öncesi oranlara geri döneceği tahmin edilirken, TCMB'nin ise politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakması bekleniyor.

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