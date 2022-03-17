Dolar 14,70 TL'ye yükseldi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,70 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6810
|14,6820
|14,7030
|14,7040
|Avro
|16,1420
|16,1430
|16,3020
|16,3030
|Sterlin
|19,2000
|19,2330
|19,2500
|19,3470
|İsviçre Frangı
|15,5490
|15,6270
|15,6390
|15,7180
|ANKARA
|ABD Doları
|14,6510
|14,7310
|14,6730
|14,7530
|Avro
|16,1020
|16,1820
|16,2620
|16,3420
|Sterlin
|19,1400
|19,3500
|19,1900
|19,4000