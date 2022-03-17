Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
Bir ilde daha su ücretlerinde ikinci kez indirim yapıldı
Bir ilde daha su ücretlerinde ikinci kez indirim yapıldı
AYM, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını 22 Mart'ta görüşecek
AYM, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını 22 Mart'ta görüşecek
EPDK: Akaryakıt tavan fiyat uygulaması yeniden gündeme gelebilir
EPDK: Akaryakıt tavan fiyat uygulaması yeniden gündeme gelebilir
Memurlara yapılacak giyecek yardımına ilişkin genelge yayımlandı
Memurlara yapılacak giyecek yardımına ilişkin genelge yayımlandı
Konut fiyat artışı rekora doymuyor
Konut fiyat artışı rekora doymuyor
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
Ana sayfaHaberler Eğitim

Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şimdiye kadar Ukrayna'daki savaş nedeniyle öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan 3 bin 583 kişinin yatay geçiş ve özel öğrencilik statüsü için başvuruda bulunduğunu söyledi

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Mart 2022 11:07
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'da yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrencilerin durumuna ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. Özvar, Ukrayna'da savaş bölgesindeki tahliye işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda titizlikle yürütüldüğünü hatırlattı. Özvar, Ukrayna'da bulunan üniversitelerde öğrenim görerek, mezun statüsünü kazanmış kişilerin YÖK'e 'diploma denklik' başvurusu yapma hakkı bulunduğunu kaydedip, "Bu bakımdan geçmişte veya yakın zamanlarda mezun olmuş olan vatandaşlarımız kurulumuza başvuruda bulunabilirler. Başvuru belgelerinin derlenmesine ilişkin adayların yaşayabileceği zorluklar, savaş durumu bulunan ülkelerden yapılacak diploma denklik başvurularında istisnai tutulacak hususlara ilişkin daha önceki uygulamalarımız kapsamında yeniden değerlendirilebilir" dedi.

YATAŞ GEÇİŞ YAPAMAYANLARA ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ

YÖK Başkanı Özvar, savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilerin, henüz mezun statüsünü kazanamadıkları için denklik başvurusunda bulunamadığını belirtip, "Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde 'özel öğrenci' statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bunun için öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kurulu'muzun resmi internet adresinde kendileri için açılan sayfaya ulaşmaları ve gerekli formu doldurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Erol Özvar, şimdiye kadar savaş nedeniyle eğitim ve öğretimini yarıda bırakan ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalan 3 bin 583 öğrencinin yatay geçiş ve özel öğrencilik imkanından faydalanmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti. Özvar, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalanılacağı konusunun daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

'DENKLİK SÜRECİ ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR'

Prof. Dr. Özvar, bütün öğrenci adaylarının denklik konusu hakkında sağlıklı bilgilere sahip olması gerektiğini kaydederek, "Denklik, bir eğitim-öğretim faaliyeti sonucunda belli bir programdan alınan diplomanın bir başka ülke yetkili makamları tarafından kendi ülkelerindeki aynı programdan alınan diplomaya eşdeğer olduğunu ifade eder. Denklik başvurusu YÖK'ün web sayfasından online olarak yapılmakta ve belge asılları ile randevu günü daire başkanlığına gelinerek esas başvuru gerçekleştirilmektedir. Başvuru sonrası yürütülen süreç oldukça şeffaf ve denetlenebilir şekildedir. Her biri kendi alanında uzman üniversite hocalarımızdan oluşan komisyonlar ve ilgili dairemiz marifetiyle denklik başvuruları karara bağlanmaktadır" dedi.

DOĞRUDAN DENKLİK VERİLEN DİPLOMALAR

Erol Özvar, dünya üniversite sıralamalarının ilk 1000 dilimindeki üniversitelerden alınan diplomalara, YÖK'ün tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda yer alan yurt dışı programına yerleştirilmiş veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl aynı programa kayıt yaptıranların aldıkları diplomalara doğrudan denklik işlemi yapıldığını belirtti.

'EN ÇOK DENKLİK BAŞVURUSU ORTA DOĞU VE AFRİKA BÖLGESİ'

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin 100'den fazla ülkeden denklik başvurusu aldığını belirterek, "2018 yılında 10 bin 67, 2019 yılında 11 bin 8, 2020 yılında 6 bin 837 ve 2021 yılında ise 8 bin 966 denklik başvurusu aldık. Covid-19 denklik başvurularını da etkilemiştir. Orta Doğu'daki siyasi karışıklıklara bağlı olarak yaşanan göç dalgası, denklik işlemlerinde de etkisini hissettirmiş, en çok başvuru alınan ülke grupları arasında Orta Doğu ve Afrika bölgesi daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yüzde 33'lük bir oranla yer almıştır. Uyruklara göre bir sıralama yapılması halinde ise geçmiş yıllarda olduğu gibi geçen yılda da 5 bin 80 kişi ile Türk vatandaşları birinci sırada yer almaktadır. 2021 yılında 5 bin 390 denklik verilmiştir. Düzenlenen denklik belgelerinin büyük çoğunluğunu lisans dereceleri oluştururken sırasıyla yüksek lisans, birleşik eğitim (lisans+yüksek lisans) ve ön lisans derecelerine dair denklikler oluşturmuştur" dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler
Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Öğrenciler, NASA'da çalışan Türk bilim insanı Yıldız ile görüştü
Öğrenciler, NASA'da çalışan Türk bilim insanı Yıldız ile görüştü

Bu Habere Tepkiniz

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-gorulmemis-kampanya_adv1532
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar
Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin maaşlarının zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda karar aldı!
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Teşkilat 39. Bölüm Fragmanı
Teşkilat 39. Bölüm Fragmanı
Teşkilat 39.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 20 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları
2022 Berat Kandili mesajları
Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.