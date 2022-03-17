Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,36 puan değer kazanarak 2.121,16'ya yükseldi. Toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78'le metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4,38'le turizm oldu.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından, bugün Türkiye ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugünkü toplantıda faizleri 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği öngörülürken, TCMB'nin ise politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Analistler, küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdiğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın pay piyasalarını baskılayan unsurların başında yer aldığını kaydeden analistler, taraflar arasındaki müzakerelerin ise savaşın fiyatlamalar üzerindeki etkisini törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.130 puanın direnç, 2.090 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.