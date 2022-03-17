Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kamuoyunda laboratuvarın kullanımına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, mahkeme kararına ilişkin hukuki süreç ve disiplin ihlalleri ile ilgili idari sürecin devam ettiği belirtildi.
Kamuoyunda üniversitedeki laboratuvar kavgasının yargıya taşındığı yönündeki
haberler üzerine açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü,
konuya ilişkin hukuki ve idari sürecin devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi:
"17.3.2022 tarihinde bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan 'Üniversite
laboratuvar kavgası yargıya taşındı' başlıklı haber metni ile ilgili aşağıdaki
açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Üniversite laboratuvarında bilimsel
çalışma yapılması usulünü düzenleyen, üniversite ilgili mevzuatına, bilimsel
araştırma ve yayın etik ilkelerine, akademik etik davranış ilkelerine ve laboratuvar
kullanım talimatlarına aykırı davranış içinde bulunan, yeri değiştirilen ve
davacının kullanımına açık olan laboratuvarda bir buçuk seneye yakın süredir
hiçbir çalışma yapmayan davacıların, Rektörlük Makamının bilgisi dışında kamuoyunu
yanlış yönlendiren tavır içinde olmaları üzüntü vericidir. Açtıkları dava, İdare
Mahkemesince reddedilmiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi de İdare Mahkemesinin
ret kararını onamış ve kesin karar vererek temyiz yolunu kapatmıştır. Ayrıca,
vekili aracılığıyla beyanda bulunan davacıların, atılı hukuka aykırı fiilleri
sebebiyle aldıkları disiplin cezalarının iptali talepleri bir kısım eksiklikler
sebebiyle İdare Mahkemesince kabul edilmiştir; gerek mahkeme kararına ilişkin
hukuki süreç, gerekse 2547 sayılı Kanunun disiplin ihlalleri ile ilgili idari
süreci devam etmektedir."