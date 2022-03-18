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Kayıp Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı suçlamaları reddetti

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı Zeynal A, savcılıktaki ifadesinde, Doku'nun akıbetini bilmediğini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 18:34
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Kayıp Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı suçlamaları reddetti

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Rusya vatandaşı Zeynal A, Gülistan ile yaklaşık bir yıl arkadaşlık yapıp olaydan bir ay önce ayrıldığını söyledi.

Zeynal A, kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020'de Tunceli'de çalıştığı kafeye gelerek kendisiyle barışmak isteyen Gülistan Doku'nun talebini kabul etmediğini ve kaldığı yurda dönmesini istediğini öne sürdü.

Doku'nun bu görüşmeden bir gün önce evine gelip barışmak istediğini savunan Zeynal A, "Kendisine sınavlarının olduğunu, okula hazırlanması gerektiğini, okuluyla ilgilenmesini söyledim. Gülistan'a barışmayacağımı söylemedim. Sadece bir iki ay ara verelim dedim." ifadelerini kullandı.

- Gülistan'dan Zeynal A'ya "korkuyorum" mesajı

Gülistan Doku'nun daha sonra evlerinden ayrıldığını belirten Zeynal A, ifadesini şöyle sürdürdü:

"İkametimizden ayrıldığı saati tam olarak hatırlamıyorum ancak saat 23.00 sıralarında yurt kapanıyordu. Yurdun kapanmasına yaklaşık 20 dakika kalmıştı. O sırada yağmur yağıyordu, babam bana 'yağmur yağıyor Gülistan'ı araç ile bırak' dedi. Ben de babama ait araç ile ikametimizin önünden ayrıldım. İkametten ayrıldıktan sonraki olayları 7 Ocak 2020 ve 4 Şubat 2020 tarihli ifadelerimde ayrıntılı anlatmıştım. Oradaki ifadelerim bu kısım için aynen geçerlidir. Aynı gece geç saatlerde Gülistan cep telefonuma WhatsApp üzerinden 'korkuyorum' şeklinde mesaj attı. Gülistan ikametimizden ayrıldıktan ve benim eve dönüşümden sonra kendisiyle telefonla hiç görüşmemiz olmadı."

- Savcıdan "Gülistan size neden korkuyorum mesajı attı" sorusu

Savcının sorusu üzerine Doku'nun kendisine attığı "korkuyorum" şeklindeki mesajı hangi amaçla attığını bilmediğini öne süren Zeynal A, Doku'nun kaybolduğu gün genç kızın arkadaşı K.O. ile mesajlaşmasında neden "Dün çok kötü bir şey çıktı" yazdığı sorulunca da "Bu mesajı atmamdaki kastım Gülistan dışarıda kalmıştı. Gülistan adına korkmuştum. Gece polisler de yanımıza gelince ben bu olayın meydana geliş şeklini anlatmak için bu mesajı yazdım." şeklinde beyanda bulundu.

HTS kayıtlarına göre 5 Ocak 2020 tarihinde saat 16.26'da kullandığı telefon hattından Doku'nun arandığına dair 4 saniyelik kayıt bulunduğu da sorulan Zeynal A, "Gülistan'ı aradım ancak telefonu kapalıydı. Bu nedenle sesli mesaj kaydından dolayı 4 saniyelik kayıt oluşmuş olabilir ama belirttiğim gibi telefonu kapalı olduğu için kendisiyle konuşmadım." diye konuştu.

Zeynal A, Doku'yu ailesinin de sevdiğini, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını savunarak, "Gülistan'ın akıbeti ile ilgili hiçbir bilgim yok. Geçen zaman zarfında da Gülistan'ın akıbeti ile ilgili bir duyumum ve bilgim olmadı. Gülistan'ın bulunmasını çok istiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kız, ekiplerin yaptığı tüm çalışmalara rağmen bulunamamıştı.

Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan Zeynal A, SEGBİS üzerinden ifadesi alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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