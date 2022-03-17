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Cinayet davasının tanığı sanık oldu

Gaziantep'te 17 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanığa beraat veren yerel mahkeme kararını Yargıtayın 3 kez bozduğu davada, tanık olarak dinlenen kişinin sanıklarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı- Tanık olduğu davada sanık olan kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 14:30
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Cinayet davasının tanığı sanık oldu

- Gaziantep'te 2005 yılında bir kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tanık olarak dinlenen M.K'nin sanıklarla irtibatlı olduğu tespit edilince bu kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Nizip ilçesinde 2005 yılında Hüseyin Şahin'in öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılandığı davada sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.

Temyiz başvurusu üzerine Yargıtay, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle 23 Ocak 2012'de yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yeniden görülen davada, sanıklar hakkında tekrar beraat kararı verildi. Karar, 2014 yılında Yargıtay tarafından yeniden bozuldu. Yerel mahkemece 2015 yılında görülen duruşmada 4 sanık hakkında bir kez daha beraat kararı verildi. Yargıtayın, araştırmaların yetersiz olduğu gerekçesiyle 2017'de verdiği bozma kararı sonucu mahkeme ayrıntılı HTS raporları talep etti.

Yapılan incelemede, davada tanık olarak dinlenen M.K'nin sanıklarla irtibatlı olduğu, maktulle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi.

Mahkemece suç duyurusunda bulunulan M.K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Cinayet davasıyla birleştirilen davanın iddianamesinde, yargılama sırasında tanık olarak dinlenen M.K'nin, maktul Hüseyin Şahin'i tanımadığı yönündeki ifadelerine karşılık, bu kişiyle telefonda 33 saniye konuştuğu, olay günü sanıklardan F.B. ile de öğle ve akşam saatlerinde yoğun şekilde görüştüğü aktarıldı.

Baz istasyonu sinyallerinden M.K'nin Birecik'ten Nizip'e geldiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan soruşturma neticesinde, şüphelinin mahkemeniz nezdinde görülen dava dosyasında sanık olan kişilerle birlikte hareket ettiği, yapmış oldukları plan gereğince F.B'nin maktulü yanına çağırdığı, ardından şüpheli ile diğer sanıkların da onun yanına giderek, maktulü ele geçirilemeyen silahla ateş etmek suretiyle öldürdükleri anlaşılmıştır."

Sanıkların, daha sonra cesedi maktulün aracının bagajına koyarak Nizip ilçesine terk ettikleri ifade edilen iddianamede, "Şüphelinin, her ne kadar ifadelerinde maktulü tanımadığını beyan etse de alınan bilirkişi raporunda suç tarihine yakın tarihte maktulü aradığı, 33 saniye konuştukları ayrıca olay günü F.B. ile yoğun telefon irtibatının bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.

- Olay

Nizip ilçesinde 26 Ağustos 2005'te Hüseyin Şahin, boş arazide aracının bagajında silahla öldürülmüş halde bulunmuş, yakalanan C.Ş, F.B, M.Ş. ve M.Ş. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıkların tutuksuz yargılamaları sürüyor.

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